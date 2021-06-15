冬季棉被沒地方放？塞進「角落小夥伴收納套」　直接Get超萌娃娃

編輯／Emily 圖／翻攝自bellemaison.jp、item.rakuten.co.jp

天氣越來越熱，是時候把冬天蓋的厚重棉被收起來了，日本家居品牌Bello Maison就有一款「角落小夥伴棉被收納套」能完美收納被子，比起硬塞進櫃子裡，把棉被捲一捲裝進套子，就能得到一隻超萌的角落小夥伴玩偶，靠著當抱枕實在太療癒。

角落小夥伴有著呆萌長相和圓滾滾身軀，可愛的模樣圈粉無數，讓人超想買隻娃娃來收藏，但單買玩偶佔空間又沒實質用處，實在有點下不了手，Bello Maison的「角落小夥伴棉被收納套」剛好能解決這些問題，讓你在收納棉被之餘，直接獲得一隻大玩偶。

「角落小夥伴棉被收納套」有企鵝、白熊、貓咪、炸蝦、恐龍五種款式，原本是個扁扁的套子，把冬天的厚重棉被、枕頭捲成一捆，從底部的開口裝進去，收納袋就會鼓起來，變成一隻立體娃娃，實在是太可愛啦！由於裝的是柔軟的棉被、枕頭，靠上去也比普通抱枕更舒服，枕著睡絕對一夜好眠。

另外，日本樂天網站面也有一系列「極地動物棉被套」，造型一樣超級Q，共有北極熊、企鵝、鯨魚三款，因為套子本身是長條狀，所以動物們呈現趴著睡覺的姿勢，側面和背面還仔細的畫出手跟腳。把棉被裝進去，就變成一個長條抱枕，配上外層的涼感材質，夏天用起來很消暑。

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