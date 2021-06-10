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少時Tiffany、孝淵撞衫全身！　六成網友投給「她」：更有誠意

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少女時代團員Tiffany（蒂芬妮）憑藉姣好容貌與超高人氣，可以看見她經常現身時尚場合，受到各大品牌青睞，近日替BURBERRY帶貨最新OLYMPIA系列手袋，身穿黑色透視針織裙，被發現同團成員孝淵數天前也穿上一模一樣的造型，兩人撞衫被網友們拿來對比，結果超過六成網友都認為Tiffany更勝一籌！

▲Tiffany、孝淵撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲孝淵帶貨手袋與Tiffany撞衫全身。（圖／翻攝自IG@hyoyeon_x_x）

同為神團少女時代的團員，各個身材都是一等一的好，Tiffany與孝淵這回不只同時為同一品牌拍攝代言畫報，連造型都選到同一套，來自BURBERRY的黑色針織連身裙，穿上具有些微透視效果，且貼身剪裁極顯身材。

▲Tiffany、孝淵撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany、孝淵撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲Tiffany與孝淵撞衫，網友評判Tiffany略勝一籌。（圖／翻攝自IG@tiffanyyoungofficial）

孝淵目前釋出的圖中幾乎都差不多，僅以半身鏡頭為主，中規中矩，不過Tiffany就有變化多了，先是大方秀出一雙招牌鉛筆腿，再以蹲姿擺拍，讓原本就已經很短的裙襬又更往上撩，幾乎都要看到屁股蛋，誠意十足，讓同時都喜歡她們兩人的粉絲們，也大多投給了Tiffany一票，認為Tiffany在這次撞衫中略勝一籌。

▲Tiffany、孝淵撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲巧合的是，另一少時成員俞利也參與了此波畫報拍攝，展現不同風格。（圖／翻攝自IG@yulyulk）

同時，另一少時成員俞利也獲邀拍攝畫報，雖是帶貨同款手袋，但俞利的造型風格與Tiffany、孝淵明顯不同，俞利選穿卡其棕色的西裝套裝，並梳起幹練三七分後包頭，頗有職場女魔頭的風範，且與新款暖黃色的OLYMPIA手袋特別相襯。

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關鍵字：

少女時代, Tiffany, 孝淵, 撞衫, Burberry

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