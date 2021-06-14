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紫外線殺菌燈下殺799元！USB充電、還能消除異味超方便

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文／C編

空氣污染、過敏原無所不在，希望環境一塵不染當然不可能，但盡力做好是必要的。「Her森森」推出北美品牌「Glolux USB紫外線殺菌燈」，原價880元、特價799元，紫外線加上臭氧雙重殺菌，讓健康與你相伴。

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▲殺菌燈。（圖／Her森森）

▲Glolux USB紫外線殺菌燈，原價880元、特價799元。點我購買。

家中有孕婦、免疫力低下的兒童或是老人，對於空氣品質的要求更高，Glolux USB紫外線殺菌燈配備U型紫外線燈管，能擺動10%的幅度，減少震動導致燈管破裂的可能，可以隨處擺放，幫助清潔空氣髒污。

▲殺菌燈。（圖／Her森森）

▲居家環境整潔，需要盡力維護。（圖／pexels）

Glolux USB紫外線殺菌燈，採用紫外線加上臭氧雙重殺菌效果，殺菌率高達90%，還可以有效去除室內異味，只要一鍵按下，20分鐘就可以還你乾淨舒適的空氣。

▲殺菌燈。（圖／Her森森）

▲待在家的時間變多了，更需要好好清潔。（圖／pexels）

另外，內建600mAh鋰電池，採用USB充電裝置，充滿電可以消毒3到4次，隨意擺放到車內、臥室、廚房或是廁所等等地方都適合，小小的體積卻有著大大的能量，讓居家空間達到除菌、殺菌的效果。

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▲殺菌燈。（圖／Her森森）

▲Glolux USB紫外線殺菌燈，原價880元、特價799元。點我購買。

「Her森森」推出北美品牌「Glolux USB紫外線殺菌燈」，原價880元、特價799元，價格非常划算又實用，不需要太佔空間，就可以輕鬆殺菌，還你一個乾淨舒適的空間，WFH也有良好空氣品質。

關鍵字：

Her森森, Glolux, 紫外線殺菌燈, Her, Her和她

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