熱賣10年的唇釉又出新色　#白茶玫瑰仙氣爆棚絕對必收

記者李薇／綜合報導

GIORGIO ARMANI每次推出全新的唇釉單品，總是吸引大批女性搶購，最近正逢奢華絲絨訂製唇萃上市10週年，品牌再度推出全新的顏色，命名為亞曼尼傳奇女伶系列，以最經典的幾支色號，再次調配出全新的色調，其中，「白茶玫瑰」顏色更是美炸，絕對必買！

▲#107白茶玫瑰。（圖／品牌提供）



這次亞曼尼傳奇女伶系列推出4款全新的色調，其中，最值得購買的就是#107白茶玫瑰，淡雅的嫩粉紅色帶點玫瑰的紅，擦起來特別顯出自然優雅的感覺；另一支必買色則是#418蜜漬蕃茄紅，擦起來可以顯出肌膚的白皙感，很適合肌膚蠟黃暗沉的女孩。

▲#418蜜漬蕃茄紅。（圖／品牌提供）



之前一上市就賣光光的Dior癮誘超模漆光唇釉，最近針對夏季彩妝又推出全新顏色，其中最必收的就是#748紅棕琥珀，帶著琥珀光的磚紅色，一抹就可以顯現出飽和的色彩，展現出完美顯白的肌膚妝效。

▲左邊#748紅棕琥珀、右邊#879曠野玫瑰。（圖／品牌提供）



另一支必收款也是癮誘超模漆光唇釉的限量版#879曠野玫瑰，率性遊牧的深紅，為雙唇染上沐浴陽光下的溫暖色彩，顏色飽和大方不說，呈現出來的質地更是帶有滋潤度，使用起來一邊為雙唇護唇，還一邊呈現出完美的色澤，絕對是品牌必買。

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