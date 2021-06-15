fb ig video ETtoday search mobile

熱賣10年的唇釉又出新色　#白茶玫瑰仙氣爆棚絕對必收

>

記者李薇／綜合報導

GIORGIO ARMANI每次推出全新的唇釉單品，總是吸引大批女性搶購，最近正逢奢華絲絨訂製唇萃上市10週年，品牌再度推出全新的顏色，命名為亞曼尼傳奇女伶系列，以最經典的幾支色號，再次調配出全新的色調，其中，「白茶玫瑰」顏色更是美炸，絕對必買！

▲GIORGIO ARMANI,GA,dior,唇釉,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

▲#107白茶玫瑰。（圖／品牌提供）

這次亞曼尼傳奇女伶系列推出4款全新的色調，其中，最值得購買的就是#107白茶玫瑰，淡雅的嫩粉紅色帶點玫瑰的紅，擦起來特別顯出自然優雅的感覺；另一支必買色則是#418蜜漬蕃茄紅，擦起來可以顯出肌膚的白皙感，很適合肌膚蠟黃暗沉的女孩。

▲GIORGIO ARMANI,GA,dior,唇釉,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

▲#418蜜漬蕃茄紅。（圖／品牌提供）

之前一上市就賣光光的Dior癮誘超模漆光唇釉，最近針對夏季彩妝又推出全新顏色，其中最必收的就是#748紅棕琥珀，帶著琥珀光的磚紅色，一抹就可以顯現出飽和的色彩，展現出完美顯白的肌膚妝效。

▲GIORGIO ARMANI,GA,dior,唇釉,唇彩,彩妝。（圖／品牌提供）

▲左邊#748紅棕琥珀、右邊#879曠野玫瑰。（圖／品牌提供）

另一支必收款也是癮誘超模漆光唇釉的限量版#879曠野玫瑰，率性遊牧的深紅，為雙唇染上沐浴陽光下的溫暖色彩，顏色飽和大方不說，呈現出來的質地更是帶有滋潤度，使用起來一邊為雙唇護唇，還一邊呈現出完美的色澤，絕對是品牌必買。

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛

關鍵字：

GIORGIO ARMANI, GA, dior, 唇釉, 唇彩, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛 賣翻的洗髮餅又有了！洗完不會有油頭味　宅在家也可以買爆 網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　 女生們注意！喝茶過量恐傷身，研究曝「這個時間」喝最好 WFH很需要！營養師推4類「護眼食物」　每天幾口「這蔬菜」就及格 7歲泰國小女孩天使美顏被封「小Lisa」　網：騙人生女兒！ 有機會脫單啦！2021下半年桃花運大漲的4星座　天秤追求者爆發

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面