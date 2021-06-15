iPhone 3招小技巧讓你超有效率！學會了真的超方便

智慧型手機在手，目的就是為了讓生活更便捷輕鬆，如果手拿iPhone卻還不知道它本身既有的神功能，真的太可惜了！這次編輯要介紹的是3招不傷神、沒有複雜步驟，輕鬆就會操作iPhone神技巧，學會了真的超方便！

隱藏圖片

手機裡有些照片不想被另外一半(?)看到，不用想盡辦法遮遮掩掩，「相片」裡就有內建的隱藏功能。

HOW TO：選取想要隱藏的照片，點入左下方的分享，下拉列表便會看到隱藏功能。

點入隱藏之後，確認隱藏的照片張數，這幾張照片就會被安置在更多項目的「已隱藏」的欄位中，不會出現在一般相簿裡。

但是不是覺得隱藏的照片只是被移到「隱藏」的相簿哩，根本還是能被輕易點選，有點掩耳盜鈴的感覺？那麼還有更進一步的隱藏設定！到手機「設定→照片→已隱藏的相簿」，把已隱藏的相簿關起來，那麼就不會出現在更多項目裡囉！

量尺寸

生活中難免會有需要丈量尺寸的時候，但是誰會隨身帶把尺在身邊呢？尤其是購物是更是容易遇到這種惱人的情形！沒帶尺，總會帶手機吧？那麼就把iPhone拿出來，打開內建的「測距儀」吧！

HOW TO：點開測距儀，裡用測距儀裡的相機抓取畫面中物品點到點的距離，便自動測出物品的長與寬，真的超智慧的！

截圖發送



截圖功能大家都已非常熟練，不過截圖後其實還有一些很直覺的智慧功能可以運用！截圖的目的除了儲存，很多時候也是為了轉傳給別人，截圖發送就是順應這個需求的直覺功能。

HOW TO：截圖當下，截圖畫面會暫時縮小至螢幕左下方，這是長按這個縮小畫面，便會跳出分享列表，從列表當中選取想要藉由哪個媒介（LINE、IG、或者Email）來傳送，一條龍完成傳送，真的超省時！

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