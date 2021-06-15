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除了iPhone12，紫色控必收6款3C家電　無線藍牙耳機、蒸氣掛燙機美翻

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自從APPLE蘋果新發表了iPhone12將推出的絕美紫色機款，帶點迷幻又浪漫的紫色一躍成為最近的熱搜關鍵字，原來3C家電搭換上紫色新衣會這麼好看！以下6款各大品牌先前推出的夢幻紫3C家電商品，從隨身小物到居家用品應有盡有，紫色控快收藏一波！

大同電鍋 

▲（圖／LOOKin編輯整理）

台灣製造的大同電鍋，近年來新推出不少繽紛配色鍋體，這款10人份電鍋搭配的是亮眼紫色外殼，亮眼配色讓電鍋跳脫了原本傳統又復古的既定印象，儼然是一款居家時尚配件。煮飯煮粥，蒸、滷、燉等多用途，外觀與實用度兼具！

三星 Galaxy A52 5G防水豆豆機（絢紫豆豆）

▲（圖／LOOKin編輯整理） 

專為年輕一代量身打造的5G新機Galaxy A52 5G防水豆豆機，IP67防水防塵與OIS防手震，搭配6,400萬畫素相機、120Hz玩家級螢幕更新率等特點。搭載Super AMOLED 6.5吋Ｏ極限全螢幕，配備4,500mAh超長續航力電池及支援25W閃電快充功能，追劇玩遊戲也不怕斷電！

三星 Galaxy Buds Pro（星魅紫）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

Galaxy Buds Pro搭載主動式降噪 (ANC)，可隔絕達99%的外界噪音，透過智慧演算法消除噪音，在吵雜的公車上將主動式降噪 (ANC) 調高，或在安靜的圖書館內調低，而無需調整音量。自動偵測當下連接的裝置，立即切換：平板上觀賞電影時接到來電會將音頻切換至手機，通話完畢後，Galaxy Buds Pro再流暢切換回平板，無需觸控螢幕便可在裝置間切換！

Twinbird 美型蒸氣掛燙機（丁香紫）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

現在的的掛燙機設計越來越輕量，簡便不佔空間體積特別設和小屋族，普遍也都是親民好入手的價格。日本小家電品牌Twinbird 所推出的美型蒸氣掛燙機，主打隨手熨燙，彷彿吹風機的外型拿起來手感舒適，不需要熨衫板也能輕鬆熨燙衣物。

新一代 Dyson Supersonic™ 吹風機（奢華紫）

▲（圖／LOOKin編輯整理）

提起紫色的3C家電，當然不能少了Dyson先前推出的奢華紫限定吹風機。能快速吹乾頭髮，讓髮絲免受高熱損傷，搭載智慧溫控，讓髮根到髮梢在吹整中綻放光澤。可快速乾髮的強效數位馬達，搭配智慧溫控科技，還有一系列全新造型配件，能針對不同髮質做造型。

Vitantonio多功能計時鬆餅機（絳紫）

▲（圖／LOOKin編輯整理） 

具有計時功能，並附上多用途三明治烤盤，深烤盤設計能輕鬆夾入豐富配料！烤盤受熱平均，能完美加熱食材的每一處，壓烤出金黃色的吐司邊也不是難事。迷人的絳紫色，為實用的便利功能再加分。

延伸閱讀：

蘋果APPLE新品搶鮮報：絕美紫iPhone12、歷來最強大iPad Pro、新配件AirTag…5款新品總整理

2021粉紅小家電TOP6推薦！BRUNO、正負零±0、大同電鍋…超夢幻選品清單公開！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 紫色, iPhone, 大同電鍋, 三星

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