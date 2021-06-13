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就算在家也要夢幻！5間「平價居家服」超好評　臨時穿出門也OK

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▲（圖／LOOKin編輯整理自各官網）

隨著疫情升溫，妳是不是也居家辦公了呢？在家工作不比到辦公室上班，總會想要穿的舒適一點，但又不想要邋遢隨便顯得沒精神，推薦以下五家超好評居家服品牌，而且通通是直接官網就能下標！現在訂幾天後就能收到，讓妳就算在家也能穿的好看又舒服！

 6IXTY8IGHT

▲（圖／LOOKin編輯整理自各官網）

擁有多間實體店面的6IXTY8IGHT，百元平價價格加上甜美浪漫的設計風格，深受女孩們喜愛，尤其是內褲組合一次都會不小心買好多件，最新春季系列展現自然愜意的田園情調，運用碎花與低飽和的粉嫩色，營造出自然恬靜的生活態度，同時採用柔軟的羅紋針織、輕盈滑順的莫代爾與冰絲面料，穿上就能體驗到無拘無束的舒適感！

ANDEN HUD

▲（圖／LOOKin編輯整理自各官網）

台灣人氣居家服品牌Anden Hud，命名源自於丹麥文，意為「第二層肌膚」，以自然輕鬆的生活態度為核心理念，以「簡單有型、沒有多餘的花俏裝飾、採用最舒適的棉質素材」為主軸，每件單品都要自然無負擔到彷彿你的第二層肌膚，品牌從布料、生產到銷售一手包辦，省掉層層成本，並且以最低的售價回饋給消費者最高的質感！

GU

▲（圖／LOOKin編輯整理自各官網）

一直以來都有居家服系列的GU，除了時尚的版型與高舒適度外，還常有聯名系列推出，因此擁有大批的忠實愛好者唷！每一季都會有許多成套式居家服，讓你在家能穿的舒適又不邋遢，居家辦公時突然有視訊也不用怕了！

MEIER.Q

▲（圖／LOOKin編輯整理自各官網）

主要以販售簡約質感服飾的MEIER.Q，一直以來都會推出居家服系列、BraTop等單品！延續著品牌的時髦好品味與優秀面料，每次出新品都締造銷售奇蹟，買衣服的時候順便把居家服、內衣一起買起來吧！

UNIQLO

▲（圖／LOOKin編輯整理自各官網）

UNIQLO每季都會有令人驚豔的全新進展，除了持續研發涼感十足的Airism科氣空氣衣，還將技術運用於更多日常穿搭單品上，如T恤、運動褲、居家服等，讓妳無論在家或外出，都能享受無負擔的健康生活！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 平價, 睡衣, 居家服, GU, UNIQLO, 6IXTY8IGHT, ANDEN HUD

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