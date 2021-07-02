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宅家仙女肌／避免口罩色差肌！夏季必做6件事，白皙透亮膚質輕鬆養成

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▲▼自然美季刊。（圖／記者黃克翔攝）

▲學好6件事，就能幫助預防「口罩色差」維持白皙透亮。（圖／記者黃克翔攝

記者李薇／台北報導　圖／pexels、自然美提供

台灣地區日照強烈，加上現代人的通病，熬夜、壓力大、外在環境的刺激等等，女性皮膚偏黃、暗沉的問題日益嚴重，尤其是現在長時間戴著口罩，忽略防曬造成的「口罩色差」，甚至因為口罩悶出痘痘留下痘印，都讓肌膚變成「小花貓」。要如何讓肌膚恢復健康的白皙透亮，建議可以透過6個保養方案，利用正確的保養方式，讓肌膚重現嫩白。

【肌膚美白必做】

1.遵循生理時鐘週期

掌握良好的生活作息與睡眠習慣，一般褪黑激素作用的時間是從晚上10點到凌晨2點，有很強的自我修護功能，因此建議在這段時間就睡覺，修復日間的肌膚損傷。

2.培養良好的飲食習慣

均衡攝取營養與維持運動，是幫助全身正常運作與代謝的關鍵；而很多人為了肌膚白皙，都會吃「白色食物」增加白皙感，不過，這跟「白色」的外型無關，像是黑豆做的黑色豆腐，因為黑豆裡面擁有大量的賽洛美，擁有很強補濕、保濕力，吃了會有美容效果，而黃豆製作的豆腐、豆漿也是。建議還是飲食均衡之外，可以多補充含有維他命C的食材，讓肌膚變得白皙。

▲自然美,美白,白皙,。（圖／品牌提供）

3.加強抗氧化能力

多多補充抗氧化的物質，像是薏仁就有很好的抗氧化能力，能夠清除自由基，或是可以搭配一些複合功效的美白保養品。 

4.做好防曬抵抗紫外線

紫外線是讓肌膚變黑的重要因素之一，因此防護也顯得相當重要，透過有防曬係數的單品阻擋刺激，避免肌膚發炎，尤其是裸露在外面的口罩肌膚，更是一定要記得擦防曬，避免肌膚受到紫外線曬傷。

5.加強去角質

老廢角質的堆積也是肌膚暗沉的關鍵之一，建議在保養上面，每2到3天就進行一次去角質的工作，可以避免暗沉之外，更是可以加強美白保養品的吸收。

▲▼自然美季刊。（圖／記者黃克翔攝）

6.塗抹美白保養品

美白保養品裡面都有相關的美白成分，像是維他命、熊果素、防風、當歸、甘草等等，可以幫助肌膚祛黑淨白，呈現白裡透亮的膚質。

【推薦搭配單品】

▲▼自然美季刊。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白凝露，120ml，NT$3,080；肌因極光白凝萃，50ml，NT$4,280。

大受好評的東森自然美「肌因極光白系列」今年推出「肌因極光白凝露」與「肌因極光白凝萃」2款新品，讓美白保養更全面。

其中「肌因極光白凝露」可作為清潔肌膚後第一道步驟使用，清爽易吸收的質地，早晚都能使用，能加強導入美白保濕，幫助後續保養更好吸收；而「肌因極光白凝萃」則提取天然植物精華最高濃度，可快速讓肌膚保水彈潤，改善皮膚暗沈，透出光采，淡化斑點，並預防產生斑點，使肌膚恢復潔白透嫩。 

▲東森自然美。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白高純度酯Ｃ安瓶，7ml*4，NT$3,580。

而「肌因極光白高純度酯Ｃ安瓶」則是現在時下最潮流的安瓶保養，含有α熊果素、防風、當歸等擁有高濃度的美白成分，在化妝水之後使用，可以幫助肌膚迅速注入保養成分，其中「α-熊果素」較傳統熊果素更穩定，預防斑點生成、淡化瑕疵也更有感，連白天也可以放心使用。

更有著獨特雙劑型設計，將雙重維生素C複合配方粉與修護精華分別填裝，保持高活性新鮮狀態，使用前再將維生素C粉下壓與修護精華均勻混合，能幫助淡化已生成的黑色素，帶給肌膚白皙透亮的效果。

▲▼自然美季刊。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白綻顏霜，50g，NT$3,280。

夏季長時間吹冷氣，乾性肌膚乾燥缺水，就需要透過霜來鎖住肌膚水分，而這款綻顏霜質地塗抹起來沒有霜的厚重感，反而相當清爽保濕，可以塗抹在兩頰加強肌膚滋潤。

▲東森自然美。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 肌因極光白修護凝凍，50g，NT$2,280。

凝凍類型單品在夏季非常適合，可先冰在冰箱再厚敷於肌膚，幫助肌膚迅速補水，重現年輕透亮的肌膚狀態，其中添加α熊果素、防風、當歸等美白成分，可以帶給肌膚完美的淨白亮膚效果。

關鍵字：

東森自然美, 美白, 白皙, 保養, 護膚, 秘訣

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