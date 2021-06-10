常焦慮睡不好？營養師推薦「8大助眠食物」讓你睡好睡滿

▲營養師分享，適當補充營養素有助於改善睡眠情況。（圖／翻攝IG@jtbcdrama）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人生活忙碌、工作壓力大，許多人都有失眠、睡不好等睡眠問題，根據台灣睡眠醫學學會調查，全台失眠的盛行率約為11.3%，約有250萬人飽受慢性失眠之苦，尤其近來因疫情緊張、長時間宅在家，不少人因此感到焦慮，更影響到睡眠。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就推薦了8種「助眠食物」，適當補充營養搭配健康的生活習慣，就能讓你改善睡眠狀況，睡得更好。

＃牛奶

牛奶富含鈣質以及色胺酸，有助血清素製造合成，能幫助神經安定。

＃洋甘菊茶



洋甘菊茶富含芹菜素，芹菜素是一種黃酮類，不僅有助抗氧化，還能夠幫助睡眠。有項研究顯示，連續28天，每天使用270毫克洋甘菊提取物，受試者入睡速度加快了15分鐘，夜間醒來的時間也減少了15分鐘。

＃香蕉



香蕉是水果中富含色胺酸的代表，有助於血清素的合成，能幫助放鬆心情。

＃雞肉



雞肉是肉類中色胺酸含量較高的食物，尤其是火雞肉，能幫助血清素合成。

＃奇異果



奇異果不僅富含維生素C，能夠幫助抗氧化，還有豐富色胺酸，有助於血清素合成。在一項研究中，24位受試者連續4週，每天晚上睡前1小時吃兩顆奇異果，在研究結束時，與入睡前不進食相比，受試者的入睡速度提高了42%，且受試者「睡整夜沒醒」提高了5%，總睡眠時間也增加了13%。

＃櫻桃



櫻桃本身含有豐富褪黑激素，在兩項研究中，與沒喝櫻桃汁的成年人相比，連續兩週每天喝兩次237ml的櫻桃汁，失眠的成年人睡眠時間多了1.5個小時，並且有更好的睡眠品質。

＃魚肉



魚肉富含維生素D及Omega-3脂肪酸，尤其是鮭魚、鯖魚等脂肪含量高的魚，有助於血清素合成。

＃堅果類



堅果類富含Omega-3脂肪酸及礦物質鎂及維生素E，能夠幫助睡眠，像是杏仁還富含褪黑激素；而核桃則是富含α-次亞麻油酸與DHA，有助血清素合成。

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