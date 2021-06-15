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德國錶不嚴肅　方圓錶配黃、綠面盤好復古

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▲▼格拉蘇蒂原創,Cartier 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創推出70年代風格的日光黃色Seventies Chronograph Panorama Date腕錶，443,000元。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

每個年代的文化背景，深深影響商品設計，德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）從1970年代擷取靈感，推出2款色彩鮮明的大日曆計時腕錶Seventies Chronograph Panorama Date，分別為日光黃與明豔藍，配上圓方輪廓錶殼，洋溢復古氣息。

▲▼格拉蘇蒂原創,Cartier 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創獨特藍綠色Seventies Chronograph Panorama Date腕錶，443,000元。
 

格拉蘇蒂原創70年代大日曆計時腕錶Seventies Chronograph Panorama Date，採用當時腕錶慣用的圓角造型，一款面盤為黃色漆面，另外一款由藍綠色漸變黑漆面飾以太陽放射紋，均搭配灰棕色絨面小牛皮錶帶增添摩登味道；內載自製的37-02 型機芯，從透明錶背可欣賞機芯標誌性的四分之三夾板、21K金鏤空自動盤與品牌標誌性的雙G標識。

▲▼格拉蘇蒂原創,Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞向1980年代單色風潮致敬的藍、紅與綠色Tank Must錶，單款80,500元。（圖／卡地亞提供）
 

卡地亞（Cartier）則向1980年代單色風潮致敬，推出藍、紅與綠色Tank Must石英錶，以及紅與藍色Tank Louis Cartier手動上鍊錶，兩者均為單次發行，勾動錶迷搶購的慾望。

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關鍵字：

Glashutte Original, 格拉蘇蒂原創, Cartier, 卡地亞

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