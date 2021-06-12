超準心理測驗！「5道門」憑直覺打開，測出你會吸引哪種異性

▲感情不順別灰心，韓妞都說準的5道門心理測驗快試試！（圖／翻攝自IG/you_r_love）

編輯 / Lily

最近戀愛不順，還是總是無法脫單嗎？韓妞近來瘋狂轉發一個心理測驗，從5道門中挑選你最喜歡的一道，就能測出你的吸引力所在，以及可能喜歡妳的男生類型。

5道門有著不同風格和顏色，憑直覺選擇你想開哪一道呢？

▲（圖／翻攝自韓網vonvon）

選擇1 吸引直率的異性

你的情感豐富又浪漫，天生母愛強，喜歡照顧別人，身邊朋友都很喜歡你，特別是異性。你的處世方式很容易吸引到直來直往的異性，兩人交往會非常合拍。

選擇2 吸引所有的人

你的適應力很強，遇到任何狀況都能冷靜處理，很懂得發揮自身長處，個性聰明的你，在任何年齡層都很受歡迎，你身邊或許早有對你有意思的異性，只是你沒發現罷了。

選擇3 吸引聰明的人

個性率直卻具有神祕感的你，獨特的氣質讓人很想探究，尤其吸引一些聰明的人想了解你，對於戀愛你總過於謹慎，試著打開心房，能對未來戀情發展更為順利。

選擇4 吸引年長的人

個性溫柔的你，有一顆柔軟的心，總是願意付出誠懇和真心，這樣的個性很容易吸引較你年長的異性目光，覺得你是一個不可多得的小可愛。

選擇5 吸引藝術工作者

樂觀正面的你，笑容總是能感染他人，即便遇到挫折總是能勇敢再出發，豁達的你很吸引藝術工作者的青睞，隨遇而安的他因為你的幽默活潑個性一拍即合，未來生活也會充滿火花。

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