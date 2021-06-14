從「常用Emoji」種類看隱藏特質　愛用這個臉絕對是「厭世型特質」

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手機輸入法內建表情符號有百百種，而且還會隨時間不斷增加，但是每個人平常會使用的也大多是重複的那幾種，由於表情符號是用來增強情感表達的工具，且每個人使用方法都不盡相同，所以其實依照個人使用Emoji的習慣，是能看出一些端倪的，以下就大致將大家常用的Emoji的分為四大類，一起來看看從「常用Emoji」種類看隱藏特質。

【隨和溫暖型特質】

喜歡使用各種溫柔笑臉，帶有腮紅的Emoji，這樣的人，多半是人見人愛，在個性上都比較隨和一點，擅長與人協調溝通，也是能透過言語時時讓身邊朋友感到溫暖的人。

【直率外向型特質】

喜歡用這些笑開懷、較誇飾的表情的人，表示在情感表達方面比較直接、外向，對事情很積極、有野心的個性，正表現在呈現極端情感的Emoji上，親和力極高，常讓人忍不住想親近。

【高敏感型特質】

如果你很常用這類皺眉、癟嘴、額上掛水滴的表情，可能就代表你屬於高敏感型的性格，因為心思很細膩，容易感到焦慮，尤其是對別人的事情也特別容易感到同情，才會需要借助這些Emoji來表達一些消極的心情，在性格上也會稍稍有些神經質。

【厭世型特質】

這個「笑著笑著就哭了」的表情符號，前一陣子非常流行，用於表達無奈的心情很貼切，另外倒掛笑臉、攤手以及翻白眼等Emoji，也都是屬於代表厭世特質的表情，如果這些Emoji出現在常用清單中，可能就表示你對於生活總是充滿了厭世心態，常常感到無奈、無言，一個「尷尬又不失禮的微笑」就是生活寫照。

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