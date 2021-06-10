fb ig video ETtoday search mobile

「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言

>

▲▼ 艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／翻攝emrata IG）

▲艾蜜莉拉塔科斯基升格當媽媽3個月，已恢復產前魔鬼身材。（圖／翻攝emrata IG）

編輯／Iliad

在電影《失蹤》飾演男主角班艾佛列克小三的辣模艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski），在片中大方露點演出，被譽為「最辣小三」，現實生活中她也不吝惜展露姣好身材，3月升格當媽後，繼續曬傲人的事業線與腹部AB線，當然也開始當「曬娃魔人」，抱著剛滿3個月的兒子入鏡，不過她的單手抱法沒護住嫩嬰脖子，好似隨時都會滑下，引來撻伐聲，她索性關了該則留言版，沒人能謾罵。

▲▼ 艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／翻攝emrata IG）▲▼ 艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／翻攝emrata IG）▲▼ 艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／翻攝emrata IG）

▲艾蜜莉拉塔科斯基抱嫩嬰的方法引起批評聲浪。（圖／翻攝emrata IG）

剛過30歲生日的艾蜜莉，特別規劃一家三口的慶生旅行，一同到海邊度假，她趁此機會大曬比基尼，產後3個月快速恢復的緊實身材，讓網友看傻了眼，她特別換上與寶寶相同圖案的親子泳裝，為自家品牌Inamorata宣傳，但她單手抱兒好像在秀時尚配件引來批評，直到最後才有一張雙手護嫩嬰的照片，替自己平反。

▲▼ 艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／翻攝emrata IG）▲▼ 艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski） 。（圖／翻攝emrata IG）

▲艾蜜莉拉塔科斯基慶祝30歲生日，穿上Versace精緻珠繡洋裝。（圖／翻攝emrata IG）

生日當天，艾蜜莉特別換上有精緻珠繡的海星圖案Versace洋裝，化身為美人魚當最美壽星，引來Versace設計師Donatella Versace大讚：「妳真是美極了，愛妳。」

►徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

►迪麗熱巴低胸、美背全露　鏤空羽毛裝「裡面沒穿」邪惡視角網暴動

關鍵字：

艾蜜莉拉塔科斯基, Emily Ratajkowski

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」

超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」

「悲傷王妃」剃髮耍叛逆被疑婚姻不幸福　二張照打臉唱衰者 愛馬仕這只錶紅了30年　美鑽船錨圖案洩設計靈感 女星超怕的寬鬆禮服范冰冰偏要穿　拉下衣露香肩當紅毯女王 凱特最愛的小白鞋是這兩雙　不用2,000元和王子妃穿同款 游泳、跑步一只錶搞定　TAG Heuer智能錶水陸升級 辛芷蕾高級美駕馭百萬鑽錶　網讚「萬寶龍選對人了」 亮・珠寶／箭形珠寶飛越百年　耳針射向天際超前衛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面