「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言

▲艾蜜莉拉塔科斯基升格當媽媽3個月，已恢復產前魔鬼身材。（圖／翻攝emrata IG）

編輯／Iliad

在電影《失蹤》飾演男主角班艾佛列克小三的辣模艾蜜莉拉塔科斯基（Emily Ratajkowski），在片中大方露點演出，被譽為「最辣小三」，現實生活中她也不吝惜展露姣好身材，3月升格當媽後，繼續曬傲人的事業線與腹部AB線，當然也開始當「曬娃魔人」，抱著剛滿3個月的兒子入鏡，不過她的單手抱法沒護住嫩嬰脖子，好似隨時都會滑下，引來撻伐聲，她索性關了該則留言版，沒人能謾罵。

▲艾蜜莉拉塔科斯基抱嫩嬰的方法引起批評聲浪。（圖／翻攝emrata IG）



剛過30歲生日的艾蜜莉，特別規劃一家三口的慶生旅行，一同到海邊度假，她趁此機會大曬比基尼，產後3個月快速恢復的緊實身材，讓網友看傻了眼，她特別換上與寶寶相同圖案的親子泳裝，為自家品牌Inamorata宣傳，但她單手抱兒好像在秀時尚配件引來批評，直到最後才有一張雙手護嫩嬰的照片，替自己平反。

▲艾蜜莉拉塔科斯基慶祝30歲生日，穿上Versace精緻珠繡洋裝。（圖／翻攝emrata IG）

生日當天，艾蜜莉特別換上有精緻珠繡的海星圖案Versace洋裝，化身為美人魚當最美壽星，引來Versace設計師Donatella Versace大讚：「妳真是美極了，愛妳。」

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