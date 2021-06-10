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WFH用眼過度？專家教「眼部瑜伽」4步驟　舒緩疲勞更有神

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▲▼眼部瑜伽舒緩4步驟。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

▲許多人改為WFH，用眼時間反而增加不少。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝unsplash

疫情延燒至今，不少人都改為WFH（Work From Home），長時間緊盯電腦辦公，空閒時再追劇、追新聞或玩個手遊，連睡眠時間都比平時晚，不僅眼睛變得乾澀疲勞、視線模糊，甚至黑眼圈加重、連眼窩都凹陷，你的眼睛是否也「過勞」了？

想維持眼睛健康，除了依照眼科醫師建議，看螢幕30分鐘就要讓眼睛休息10分鐘，台灣首位「眼睛瑜伽」訓練師林祺海也分享了簡單4動作，可隨時隨地放鬆眼部肌肉，緩解眼睛疲勞，讓眼睛更水潤有神。

▲▼眼部瑜伽舒緩4步驟。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

Step 1：按摩眼部

在掌心滴5元硬幣大小的分餾椰子油做為基底，再滴兩滴具有舒緩、放鬆效果的精油，像是乳香、薰衣草、永久花精油等，在掌心溫熱後，以指腹沾取進行眼周外圍按摩，小心不要沾到眼睛。

眼周按摩時先用指腹順時鐘輕敲眼周30圈，紓解疲勞，再用大拇指指腹，定點深壓眉頭下面的眼窩處，停留3～5個深呼吸，最後用指腹點敲太陽穴10秒，促進循環。

Step 2：眼肌放鬆

將掌心再次搓熱，閉上眼睛後，將手掌覆蓋在上下眼眶，掌敷（Palming）停留3～5分鐘，注意不要壓到眼球或蓋到鼻子，然後將意識停放最黑的地方。

▲▼眼部瑜伽舒緩4步驟。（圖／品牌提供、翻攝unsplash）

Step 3：眼球運動

拿一顆網球在上面貼一個圓點貼紙或是拿筆盯著筆尖，慢慢左右擺動，頭和下巴保持不動，只動眼睛，盯住球上的原點或筆尖。先從左邊開始，眼睛看到最左的角度停5秒後，慢慢回正，再往右到最右的角度，重複10回。

Step 4： 熱敷眼部

做完眼部運動後，還可以在臉盆中裝入熱水，滴幾滴精油，將毛巾泡入熱水後擰乾，熱敷5分鐘。


林祺海表示，「眼部瑜伽」除了可有效放鬆眼部，還可以促進頭部的血液循環，幫助整體機能維持，保持居家防疫期間的最佳身心平衡，以上4個動作除了眼睛疲勞時可以做，也建議天天做加強日常保健。


►►►按摩時建議搭配精油

▲▼專家教眼部瑜伽4步驟。（圖／品牌提供）

▲多特瑞 薰衣草精油，15ml，NT$1,200。

薰衣草是最常用來舒緩肌膚不適及幫助肌膚迅速修復的精油，可幫助舒緩活動後的肌膚不適並獲得放鬆，也有幫助舒壓、助眠等作用。

▲▼專家教眼部瑜伽4步驟。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 乳香精油，10ml，NT$850。

蘊含卓越芳療特性的乳香，具有使人深度放鬆的香氣，帶有香甜氣味與木質香氣，常用於使人呼吸更和緩並更深度的放鬆，具舒緩放鬆的效果。

▲▼專家教眼部瑜伽4步驟。（圖／品牌提供）

▲NEOM 舒緩恬睡精油，10ml，NT$950。

調和了純淨清甜的英國薰衣草、甜羅勒和美麗的茉莉等19種精油，是一款能讓人放鬆的香氣配方，幫助舒緩解壓。

►居家防疫必備「療癒法」！專家教6種精油配方　提升專注、舒眠都OK

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關鍵字：

眼部保健, 眼睛瑜伽, 眼睛, 疲勞, 用眼過度, 保養, 護眼, 舒緩, 方法, 動作

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