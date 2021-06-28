包・開箱／Lisa再放火！CELINE變奏版「16包」沒了手提更好背

▲開箱近賞Lisa同款CELINE TEEN SOFT 16肩背包。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

作為CELINE全球品牌大使的韓女團BLACKPINK人氣成員Lisa，每過一段時間就會在IG上搶先曬出品牌最新包款，只見Lisa近日再度放火，背出最新一季TEEN SOFT 16肩背包，取經自CELINE經典夯包THE 16 BAG的變奏版本，少了原先的優雅手提，在極簡的方形輪廓中更顯率性，《ET FASHION》開箱讓妳近賞新款TEEN SOFT 16包質感細節。

▲Lisa搶曬CELINE最新TEEN SOFT 16肩背包。（圖 / 品牌提供）

命名源自於CELINE巴黎總部與工坊地址16 Rue Vivienne的16包款系列，是品牌創意總監Hedi Slimane上任的首發包款，推出後不只受到各大女星喜愛，更被品牌大使Lisa背成爆款，後期不斷延伸的變奏版本同樣引起超高話題。

▲CELINE TEEN SOFT 16肩背包保留了THE 16 BAG的主要特色。（圖 / 記者王蓁蓁攝、品牌提供）

CELINE TEEN SOFT 16肩背包以手感極好的天然小牛皮縫製而成，保留了THE 16 BAG的主要特色，包括率性短蓋、拱面飾帶，以及低奢的金屬扭鎖細節，不同於最初THE 16 BAG上窄下寬的梯形輪廓，圓潤的方形包型設計則透出療癒質感。

▲CELINE TEEN SOFT 16肩背包採用麂皮材質作為內裡，溫暖觸感令人驚艷。（圖 / 記者王蓁蓁攝）

並改以可拆除的針織背帶取代手提，讓原先就極簡的包款更好上身，背上肩率性迷人，開袋後的隔層完美區分空間，容量不可小覷，採用麂皮材質作為內裡，令人驚艷的溫暖觸感，增添收藏價值，系列只推出低調的黑、棕兩色，在充滿繽紛色調的夏季包款中注入一抹優雅。

▲CELINE TEEN SOFT 16黑色小牛皮肩背包。（圖 / 品牌提供）





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