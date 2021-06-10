女生千萬別做！「5個行為」讓妳加速衰老，愛吃甜要留意

▲日常錯誤的生活習慣會讓肌膚快速衰老。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

每個女生都希望看起來比實際年齡年輕，除了天生基因使然，其實後天的生活習慣才是決定年齡的關鍵，以下5個NG行為會讓你快速衰老，絕對不要做！

#不定時睡眠

現代人通常睡眠品質不佳，但睡不好其實對身體和肌膚都有很大影響，睡眠時分泌的褪黑激素是一種抗氧化劑，不只能降低心血管疾病的發生，更能有效幫助燃燒脂肪。女生必須養成早睡早起的習慣，人只要有精神，看起來就會更年輕。

#飲食重口味

研究顯示，你吃的食物都會顯現在肌膚上，更會影響衰老速度，像是甜食吃太多會使肌膚產生糖化反應，加速老化，炸物、重口味食物也都要少吃，幫助減輕肝臟負擔。

#過於依賴3C產品

日常生活緊湊，現代人更是手機不離身，長期當低頭族，不只會使頸部痠痛、頸紋更是越發嚴重。當你低頭時，頸部肌肉會承受雙倍重量，當臉部輪廓下緣變得鬆弛，只會使你更顯老。

#沒有太陽就不防曬

防曬和抗老息息相關，日曬不只會使肌膚乾燥，更會加速肌膚生成皺紋斑點，許多人以為沒有太陽、不出室外就不避防曬，都是錯誤觀念，要知道紫外線無所不在，若你總坐在窗邊辦公，那麼防曬絕對要做確實。

#長期處在壓力之下

許多人身處壓力而不自知，當承受壓力時，身體會釋放壓力荷爾蒙，導致細胞自由基損傷，進而加速老化。當感到焦慮時，不妨嘗試深呼吸或是聽音樂，做一些讓自己快樂的事情。

►給懶得上妝的你！3款「超強素顏神器」，肌膚透明感翻倍跳