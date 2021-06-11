宅在家要有花草相伴！「線上花藝課」、「材料包」陪你度過嚴峻疫情

▲花材包。（圖／Pinterest）

自從母親節過後，疫情就開始不斷升溫，因應中央疫情指揮中心的三級警戒政策，不僅婚喪喜慶、畢業典禮等各種原訂的活動被迫取消，許多花藝實體課程也因而宣告暫停。市場上的花價跟著需求直接垂直下滑，成千上萬的花朵全都被裝箱準備銷毀丟棄，花農們辛苦種植的成果就這樣瞬間付之水流，生計也因此大受影響。

明明是盛開得最美的樣子，卻無奈花草植物本來就非生活必需品，在疫情當前，生得再好看也顯得徒勞。為了拯救花農的心血，許多品牌紛紛轉而以「花材包」或是「線上課程」的方式，希望能為整個花藝產業帶來助力，也可以讓這些美麗的花草來到大家的身邊，帶來陪伴的療癒力量。

1. Salon Flowers

▲Salon Flowers（圖／Salon Flowers官方 IG）

Salon Flowers 的主理人嶺貴子老師出生於東京，在 2011 年時移居台北，投入花藝設計工作。她的插花風格不像傳統的花道，而是憑著觀察每一株花草的生長姿態，找出最適合他們擺放的位置。

這次疫情，Salon Flowers 也首度推出「第一支影片課程」，由嶺貴子老師授課，教大家一步一步製作充滿盎然生氣的「夏鳥築巢式花圈課」，只要訂購花材包，隨花都會附上影片版教學的 QR Code 可以無限重複觀看練習。同時，老師也挑選了兩支香氛蠟燭作為加購套組，可以一邊在香氣的薰陶下，一邊靜心完成花圈，度過悠閒的一下午！

2. 花役室

▲花役室（圖／花役室官方 IG）

花疫室是台北有名的花藝教室，由李濟章總監經營，以美式花藝作為主要教學。日前為了拯救花市的生意，李濟章老師便曾發起直播拍賣，用便宜的銅板價就能將美麗的花材帶回家。最近花疫室也開啟了線上課程教學，提供「疫起宅在家無敵優惠價」每堂只需要 $750，就能上到李濟章老師最擅長的架構花束與運用複合媒材創作的課程，可說是知識含量很高又超划算啊！

而且為了讓大家能夠都跟上進度，團隊也特別準備以線上會議的方式進行教學，課程中隨時有疑問都可以直接發問，大大解決了一般線上課程可能會碰到的困擾，就算是新手也不怕跟不上。

3. 一隅有花

▲一隅有花（圖／一隅有花 官方 IG）

一隅有花是最先帶起台灣「週花配送」風氣的花藝品牌，每週一總會有許多小幫手齊聚工作室一起包花，再逐一配送到每個愛花人的手裡。不過近期因為疫情的關係，為了避免群聚感染，週花配送的服務也暫時停下。

雖然目前並不知道疫情到底何時會趨緩，但在居家防疫的這段時期，主理人小亦也決定推出「疫情週花方案」，讓居住在雙北的大家可以來工作室自取花束或是派快遞前來取花，希望在克難時期還是能延續這份美好。如果你也是惜花之人，不妨透過這個機會下訂，差不多的價位可以比平時訂到更澎湃的加大花束喔！

▲居家天天都有花草常伴。（圖／Pinterest）

平時鮮花的花價比較高，沒有特殊節日時大家鮮少購買，但最近的花價真的很便宜，想要天天都有花草常伴真的不是問題，在能力所及的範圍內，讓我們一起買花吧！幫助花農，也學習把非常時期的日子過得浪漫～

如果平時就很喜歡花藝的人，也可以趁著這次的機會多多與花草培養感情，或是嘗試看看不同風格老師教學的花藝課程，說不定能找到潛在的興趣喔！

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