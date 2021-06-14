幸運8字錶秀月相　立體球形款更炫目

▲Jaquet Droz月相大秒針腕黑色啞光款，949,000元。（圖／Jaquet Droz提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是瑞士名錶Jaquet Droz（雅克德羅）創辦人皮埃爾雅克德羅誕辰300周年，品牌再次演繹Grande Seconde Moon月相大秒針錶向他致敬，面盤布局一如傳統的8字形設計，偏心時分盤位於面盤上方，位於下方的大秒針盤與其交會構成招牌的8字形福祿圖案，秒針盤內還藏玄機，指示日期與月相盈虧，實用之外也增添賞玩樂趣。

▲Jaquet Droz月相大秒針，985,000元。

過去Jaquet Droz曾推出錶徑43毫米與39毫米的月相大秒針腕錶，新版本則是是男、女皆可駕馭的尺寸41毫米，共有2種款式，黑色亞光面盤款搭配紅金時標顯得摩登時尚，而象牙色大明火琺瑯面盤錶款配有羅馬數字時分顯示盤、阿拉伯數字大秒針盤，風格典雅，從透明底蓋可欣賞動力儲存68小時的2660QL4 型自動上鍊機芯，品牌特別強調內部的「Mécanisme 135」（135 機制），可降低月相顯示的常規誤差。

▲ARNOLD & SON Luna Magna腕錶呈現3D立體碩大月相顯示，1,530,500元。（圖／ARNOLD & SON提供，以下同）





▲錶背部分清晰可見球體月相與月相指示盤。

ARNOLD & SON則顛覆平面的月相顯示，推出以自行旋轉球體忠實顯示月相盈虧變化的Luna Magna碩大3D立體月相錶，球體一半是由大理石製成，代表月亮發光的部分，另一半則由砂金石製成，代表陰影的部分，而錶背部分清晰可見球體月相與月相指示盤，獨特設計著實迷人。

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