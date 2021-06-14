fb ig video ETtoday search mobile

幸運8字錶秀月相　立體球形款更炫目

>

▲▼ Jaquet Droz,ARNOLD & SON 。（圖／公關照）

▲Jaquet Droz月相大秒針腕黑色啞光款，949,000元。（圖／Jaquet Droz提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是瑞士名錶Jaquet Droz（雅克德羅）創辦人皮埃爾雅克德羅誕辰300周年，品牌再次演繹Grande Seconde Moon月相大秒針錶向他致敬，面盤布局一如傳統的8字形設計，偏心時分盤位於面盤上方，位於下方的大秒針盤與其交會構成招牌的8字形福祿圖案，秒針盤內還藏玄機，指示日期與月相盈虧，實用之外也增添賞玩樂趣。

▲▼ Jaquet Droz,ARNOLD & SON 。（圖／公關照）▲▼ Jaquet Droz,ARNOLD & SON 。（圖／公關照）

▲Jaquet Droz月相大秒針，985,000元。

過去Jaquet Droz曾推出錶徑43毫米與39毫米的月相大秒針腕錶，新版本則是是男、女皆可駕馭的尺寸41毫米，共有2種款式，黑色亞光面盤款搭配紅金時標顯得摩登時尚，而象牙色大明火琺瑯面盤錶款配有羅馬數字時分顯示盤、阿拉伯數字大秒針盤，風格典雅，從透明底蓋可欣賞動力儲存68小時的2660QL4 型自動上鍊機芯，品牌特別強調內部的「Mécanisme 135」（135 機制），可降低月相顯示的常規誤差。

▲▼ Jaquet Droz,ARNOLD & SON 。（圖／公關照）

▲ARNOLD & SON Luna Magna腕錶呈現3D立體碩大月相顯示，1,530,500元。（圖／ARNOLD & SON提供，以下同）

▲▼ Jaquet Droz,ARNOLD & SON 。（圖／公關照）

▲錶背部分清晰可見球體月相與月相指示盤。

ARNOLD & SON則顛覆平面的月相顯示，推出以自行旋轉球體忠實顯示月相盈虧變化的Luna Magna碩大3D立體月相錶，球體一半是由大理石製成，代表月亮發光的部分，另一半則由砂金石製成，代表陰影的部分，而錶背部分清晰可見球體月相與月相指示盤，獨特設計著實迷人。

►沛納海勸敗時尚型男　綠色夯錶伴環遊世界

►愛馬仕這只錶紅了30年　美鑽船錨圖案洩設計靈感

關鍵字：

Jaquet Droz, ARNOLD & SON, 月相錶

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」

超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」

「悲傷王妃」剃髮耍叛逆被疑婚姻不幸福　二張照打臉唱衰者 愛馬仕這只錶紅了30年　美鑽船錨圖案洩設計靈感 女星超怕的寬鬆禮服范冰冰偏要穿　拉下衣露香肩當紅毯女王 凱特最愛的小白鞋是這兩雙　不用2,000元和王子妃穿同款 游泳、跑步一只錶搞定　TAG Heuer智能錶水陸升級 辛芷蕾高級美駕馭百萬鑽錶　網讚「萬寶龍選對人了」 亮・珠寶／箭形珠寶飛越百年　耳針射向天際超前衛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面