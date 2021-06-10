逛不了展覽就來紙上巡禮！揭祕宮崎駿、奈良美智的藝術創作世界

▲藝術家作品集。（圖／誠品《提案》楊雅淳攝影、誠品線上）

本來滿心期待要去看的那些展覽，在疫情的擾亂下，無奈的要將手上的票忍痛退掉，也不知道何時才能再次的去現場感受每個展覽的獨有魅力。不過慶幸的是，我們還可以在書中找到藝術家的創作蹤跡，雖然少了現場觀看的震撼感，卻能在字裡行間更深入的窺探不同藝術家的世界。

本篇介紹三位獨具匠心的藝術家作品集，透過藝術家創作時的奇思妙想帶領大家進入他們各自的藝術世界！

1. 《塩田千春展: 魂がふるえる》

▲塩田千春展（圖／誠品《提案》楊雅淳攝影，下同）

「我們生命中究竟要追求什麼，又要去向何處？」這是始終思索生與死的藝術家塩田千春的一個提問，活躍於世界舞台的她擅長將諸如記憶、思想、恐懼、夢、沈默等無形的概念，透過表演、裝置等手法，來表現人與人之間的關係，同時精確反映出她無法言喻的內心衝擊。

在作品鑑賞集裡，可看見塩田千春從九○年代早期到近期二十年歲月的創作，全部達一百多件作品，除大型立體裝置外，也包括雕塑、行為藝術錄像、攝影、素描，以及舞台設計相關圖稿，還收錄了作品和創作的解說，作品和展覽年表，以及專訪和評論文章。無法到北美館現場感受「塩田千春：顫動的靈魂」想傳達的省思力量，就以書為媒介去細細思索吧！

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《塩田千春展: 魂がふるえる》

◎作者│塩田千春、出版社│美術出版社

2. 《宮崎駿とジブリ美術館》

日本三鷹吉卜力美術館被說是一生至少會想要去一次的聖地，在無法前去的這段期間，《宮崎駿とジブリ美術館》這本書一樣可以帶你走進宮崎駿導演的動畫世界，近九百張的精彩插畫，涵蓋二○○一年到二○二○年的歷史軌跡，這些水彩分鏡圖、鉛筆素描、底稿、塗鴉等極其珍貴的創始草圖與筆記中，讓人探視每幅作品背後想傳達的想法與意涵。

而在重現吉卜力動畫的經典場面之餘，書中也記錄宮崎駿成立吉卜力美術館的建構軌跡，及十八個主題展覽企畫的草創規劃、創意發想。身為宮崎駿的動畫迷，這可是必收藏的夢幻之作！

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《宮崎駿とジブリ美術館》

◎作者│宮崎駿、出版社│岩波書店

3. 《奈良美智的世界》

▲奈良美智的世界（圖／誠品線上，下同）

表情乍看之下相當冷漠，透過眼神來表達許多複雜情緒的大頭平瀏海女孩系列插圖，是日本知名的當代藝術家奈良美智最廣為人知的代表作，但其創作領域並不限於此，陶器、雕刻、寫真以及藝術批判等面向來表達他的核心思想。《奈良美智的世界》以紐約個展「THINKER》」的紙上巡禮作為導入點，由學生時代的舊識、現愛知藝大教授小西信之，長篇專訪奈良美智，並有多位不同領域的重量級人物的對談與評論，用他們的觀點讓深入了解奈良美智的世界觀。

此書也特別收錄奈良美智親筆長篇自傳（許多生涯中難忘的故事與各時期的心情等）、庫頁島旅記，以及造訪台灣所拍下的照片。想理解奈良美智所建構的世界觀嗎？來賞讀這本書吧！

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《奈良美智的世界》

◎作者│奈良美智等、出版社│大藝出版

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