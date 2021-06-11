「這樣洗」難怪會爛臉！6個洗臉NG觀念，你也中了嗎？

▲洗臉學問大，一不小心會傷害肌膚。（圖／翻攝自IG/aoihamada、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

洗臉人人都會洗，但是你真的洗對了嗎？真的是越多泡沫越好？沖水之後有點緊繃才是真的洗乾淨嗎？水溫又該如何選擇，有時候皮膚狀況不好，和清潔大有關係。外國健康美容網站《Healthline》提出6大洗臉NG事項，看看你是否也被說中了呢？

#別用肥皂洗臉

肥皂大多含皂鹼成分 會破壞皮膚表面的弱酸性環境，清潔力太強，對肌膚會過度刺激，建議選擇臉部專用洗臉皂、較為溫和。

#不要冷熱水交替

坊間流傳用冷熱水交替洗臉，能幫助毛孔收縮，打造零毛孔肌膚，這個觀念尤其錯誤，冷熱交替會使肌膚刺激，更有可能造成敏感狀況，皮膚科醫師建議用接近體溫的溫水來洗臉最好。

#不要用力搓揉

許多油性肌膚因皮脂分泌旺盛，每次洗臉總期待把油分通通洗乾淨，習慣用毛巾揉搓臉部，要知道這樣的手法會使肌膚失去天然屏障，正確洗臉方式只要以洗面乳起泡再搭配指腹輕輕搓揉即可。

#不要過度清潔

很多人都誤把洗後的緊繃感，當作是徹底洗淨的標準，醫師提醒若洗完臉後感到緊繃，代表肌膚以過度清潔，健康肌膚其實需要適當油脂保護，若清潔過度，反而會分泌更多油脂。

#沒洗下巴和脖子

洗臉其實不只是洗臉，下巴和脖子也要一起帶到才正確，洗臉時可以搭配手勢從下巴向上提拉，也有緊緻輪廓的效果。

#手才是最好洗臉工具

為了讓清潔更乾淨，不少人會利用洗臉機、洗臉海綿，有類似物理性去角質效果，若你肌膚偏薄敏感會傷害肌膚，油性肌膚每周可使用2次左右，整體來說，手才是最好的洗臉工具。