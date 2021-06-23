曖昧遙遙無期？從LINE訊息看這3點　一窺他對妳有沒有「感覺」

▲從LINE對話看3大點，一窺男方到底對女方有沒有「感覺」。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

編輯 / Jhen

在通訊軟體上曖昧了好久，對方卻遲遲不動身，難道是對我沒興趣？近期日本網站「愛カツ」Po出一篇兩性分析，從男女之間的LINE對話內容中的3大特質，就能一窺男方到底對女方有沒有「感覺」，還陷在曖昧陣痛期的女孩們，趕快看看對方中了幾個。

＃直球誇獎

男方在碰到「本命」也就是認真想追求的對象時，比起有技巧的曖昧訊息，更容易直球示好，例如突然誇獎「新髮型很好看」、「那件洋裝很適合你」，直接讓妳發現關於妳的事他都有好好注視。

＃作文訊息

曖昧期間的男女總是會頻繁傳訊息，通常為了讓對方更能好的理解自己，順便曬出自己的特點，例如講對某件事的看法、或是對待工作的態度，有時不小心就長篇大論了起來，不過，這都是因為他很在乎你對他的看法，除非是特別閒，不然誰沒事會在LINE上打「長篇作文」。

＃蒐集共通點

有時男方會沒頭沒腦的傳某首歌曲、或是商品的連結，這類訊息很可能是男方在藉由分享這些訊息同時，想暸解女方的興趣取向，串起共通話題，女方也可以藉此觀察男方是否為了這個話題，收集了不少資料，越是詳細暸解，就代表他為了這個話題用了很多心思，也表示他對妳越上心了。

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