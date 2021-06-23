fb ig video ETtoday search mobile

曖昧遙遙無期？從LINE訊息看這3點　一窺他對妳有沒有「感覺」

>

▲從LINE訊息看男方對女方興趣 。（圖／翻攝IG）

▲從LINE對話看3大點，一窺男方到底對女方有沒有「感覺」。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

編輯 / Jhen

在通訊軟體上曖昧了好久，對方卻遲遲不動身，難道是對我沒興趣？近期日本網站「愛カツ」Po出一篇兩性分析，從男女之間的LINE對話內容中的3大特質，就能一窺男方到底對女方有沒有「感覺」，還陷在曖昧陣痛期的女孩們，趕快看看對方中了幾個。

＃直球誇獎
男方在碰到「本命」也就是認真想追求的對象時，比起有技巧的曖昧訊息，更容易直球示好，例如突然誇獎「新髮型很好看」、「那件洋裝很適合你」，直接讓妳發現關於妳的事他都有好好注視。

▲從LINE訊息看男方對女方興趣 。（圖／翻攝IG）

＃作文訊息
曖昧期間的男女總是會頻繁傳訊息，通常為了讓對方更能好的理解自己，順便曬出自己的特點，例如講對某件事的看法、或是對待工作的態度，有時不小心就長篇大論了起來，不過，這都是因為他很在乎你對他的看法，除非是特別閒，不然誰沒事會在LINE上打「長篇作文」。

＃蒐集共通點
有時男方會沒頭沒腦的傳某首歌曲、或是商品的連結，這類訊息很可能是男方在藉由分享這些訊息同時，想暸解女方的興趣取向，串起共通話題，女方也可以藉此觀察男方是否為了這個話題，收集了不少資料，越是詳細暸解，就代表他為了這個話題用了很多心思，也表示他對妳越上心了。

►準確度高達95%！日本「畫星星測驗」，從下筆位置看潛在愛情觀

►韓妞IG狂曬4款「宅家DIY」網美級咖啡！超簡單牛奶冰磚、肉桂餅乾大加分

關鍵字：

曖昧, LINE, 訊息

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

香奈兒彩虹錶美爆！快存20萬元帶它回家

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

快學！髮型師親授在家剪髮「3不原則」

ET Fashion

推薦閱讀

最容易「單身一輩子」星座Top 3 ！　浪子射手超恐婚、冠軍不意外

最容易「單身一輩子」星座Top 3 ！　浪子射手超恐婚、冠軍不意外

「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

「4星座男」越愛越不想說出口　浪子水瓶竟也入榜！

假掰女6大特色「娃娃音」還好而已　第一名網友讓直呼：「拳頭硬」

假掰女6大特色「娃娃音」還好而已　第一名網友讓直呼：「拳頭硬」

廣末涼子40歲了！尺度大開曬深溝＋整片美背　粉絲狂讚：不可思議 Jessica格紋裙心機開衩露「腿根」　對尬閨蜜Irene Kim「下半身失蹤」 2萬起跳的愛馬仕涼鞋太好穿！　億元身家美女網紅包色了 《離婚》北川景子的托特包好搭配！四款大容量筆電、小物都能塞 歐陽娜娜生日帶貨大陸服飾糗了　「差11歲」撞衫景甜精緻度有差 無印良品、大創必買TOP 3化妝品　每一項都被推爆，絕對要入手！ 國際牌熱賣家電Top3最低2650元　微波爐、烤箱、咖啡機通通有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面