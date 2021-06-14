驕傲月彩虹鞋夢幻登場！　PUMA霓虹炫彩、adidas繽紛小太陽必敗

▲6月彩虹驕傲月鞋款一次看 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

每年6月成為「同志驕傲月」，為了力挺多元性別取向都值得被愛包圍，不少運動品牌也相繼推出了彩虹系列單品，像是UA Pride彩虹運動裝備，在簡潔黑白單品中加上彩虹細節更顯可愛；另也有PUMA Pride Pack 系列用漸層效果演繹彩虹單品，以下就看《ET FASHION》整理出彩虹月鞋款一次看！

UA Pride彩虹運動裝備

▲UA Pride彩虹運動裝備；HOVR Sonic 4彩虹中底十分搶眼 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR全新推出UA Pride彩虹運動裝備，服飾採用簡約黑白為基調，搭配彩虹跳色點綴細節，鞋款部分HOVR Sonic 4也新增了彩虹配色，漸層彩虹中底與鞋帶注入可愛氛圍，搭配品牌旗艦中底UA HOVR，高效緩衝給予輕盈舒適的零重力腳感，針織鞋面輕量透氣，性能與顏值都很出彩。

PUMA Pride Pack 系列

▲PUMA Pride Pack 系列以 Forever Free 為設計主題，復刻 PUMA Future Rider 與半透明拖鞋。（圖／品牌提供）

本季 PUMA Pride Pack 系列以 Forever Free 為設計主題，運用彩虹代表色為主要設計基調，鞋款也同樣以彩虹色彩揮灑呈現，復刻 PUMA Future Rider 改採彩虹漸層鞋面、點綴 Pride 霓虹炫彩 LOGO 的半透明拖鞋，運用漸層效果散發出耀眼光芒。

adidas Originals全新LOVE UNITES系列

▲adidas Originals推出全新LOVE UNITES系列 。（圖／品牌提供）

adidas Originals推出全新LOVE UNITES系列，將標誌性的三葉草 LOGO 與彩虹元素相結合，對品牌經典鞋款再演繹，包括 Nizza採用撞色元素呈現，鞋身上醒目的 「LOVE」 字樣縫線串起大眾對愛的連結；Stan Smith 與 Forum 融入如同太陽般的清新圖案，在繽紛綻放傳遞愉悅；Superstar則在保留經典輪廓的基礎上，為三條紋標誌增添亮眼的色彩。

New Balance 2021 年「PRIDE」系列

▲New Balance與香港酷兒視覺藝術家林雅儀合作，預計6月18日開賣。（圖／品牌提供）

New Balance也推出2021 年「PRIDE」系列，此次邀請到香港酷兒視覺藝術家林雅儀 （Zoie Lam）操刀設計，擅長運用怪美又童趣的插畫角色，彰顯無性別之分的美感，像是小巧愛心、鮮艷印花元素分佈於鞋內和鞋舌，成為值得珍藏單品。

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