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想念小酌的日子？來「線上酒吧」喝一杯　乾杯、人群聲在家也很嗨

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編輯／Emily　圖／翻攝自imissmybar.com、IG@maverick.mty、gather.town

下班後、假日到酒吧小酌，是很多人的例行公事，但最近受到疫情影響，已經很久沒去光顧，是不是也開始想念酒吧的氛圍呢？網路上就有一間「線上酒吧」，把店裡面吵雜的人聲、酒瓶碰撞聲、背景音樂⋯神還原，只要待在家裡倒一杯酒，配上這些聲音，就能身歷其境，彷彿置身在酒吧。

「線上酒吧」是由墨西哥酒吧Mavericks的老闆所設立，2020年因為疫情的關係，當地的酒吧無法營業，客人也不能上門，待在家久了，就會特別想念酒吧熱鬧的氣氛。所以他就以此為發想，設立了「I miss my bar」網站，運用各種特殊音效，模擬出酒吧的環境，只要在家打開電腦，就能體驗酒吧氛圍，享受美好時光。

「線上酒吧」裡面有酒保工作、端上飲料的聲音，人群的喧鬧、交談聲，窗外的雨聲和夜晚、街道的環境音，還能搭配老闆精選的音樂清單當背景。大家在家可以叫外送或自己調配一杯酒，再依個人喜好設定情境，打開不同的聲音，如果是夜晚一個人獨飲，就可以搭配雨聲和夜晚的環境音，感受寧靜與憂傷，如果想要被人群包圍，就把所有人聲開起來，馬上有歡愉、熱鬧的氣氛。

▲線上酒吧。（圖／翻攝自imissmybar.com）

除了體驗酒吧氛圍，居家辦公久了，是不是也想念起在公司上班的時候？「Gather town」這款軟體做出「虛擬辦公室」，用簡單可愛的像素風圖案，建出人物和辦公室環境，可以邀請眾多同事們一起視訊、聊天，重現在公司上班的感覺，還能忙裡偷閒，一起玩畫圖、俄羅斯方塊等小遊戲，讓你在家一點也不孤單。

▲線上酒吧。（圖／翻攝自imissmybar.com）

▲線上酒吧。（圖／翻攝自imissmybar.com）

▲線上酒吧。（圖／翻攝自imissmybar.com）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。 

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關鍵字：

線上酒吧, 酒吧, 喝酒, 網路, 聲音

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