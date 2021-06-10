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H＆M重磅與川久保玲徒弟推聯名！奇幻風必買單品搶先出爐

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記者王則絲／台北報導

來自日本的設計師品牌TOGA ARCHIVES雖然在台灣算是小眾，但是在時尚潮流圈佔有一席地位，經常與各大品牌合作聯名，總是能引發搶購熱潮，這回瑞典快時尚品牌H&M便找上門，邀請TOGA一同推出「TOGA ARCHIVES X H&M」系列，首波曝光的形象中已能瞥見本次的必買單品，包括凸顯TOGA招牌風格的銀扣鞋款以及異材質拼接風衣。

▲H&M X TOGA 。（圖／品牌提供）

▲「TOGA ARCHIVES X H&M」系列將於9月2日上市。（圖／品牌提供）

TOGA由設計師古田泰子（Yazuko Furuta）於1997年成立，她曾在川久保玲麾下工作，於Comme des Garcons任職一段時日，累積深厚的創作底子，並將承襲的前衛多變特色運用在TOGA上。在TOGA的設計裡常可看見美式與日式的混搭，古田泰子也喜歡從部落民俗中挖掘靈感，並擅長運用不同材質面料的拼接來呈現。

▲H&M X TOGA 。（圖／品牌提供）

▲H&M X TOGA 。（圖／品牌提供）

▲「TOGA ARCHIVES X H&M」拼接風衣絕對為必敗單品。（圖／品牌提供）

「TOGA ARCHIVES X H&M」聯名企劃首波曝光的形象中可以發現設計涵蓋男、女裝，包括大膽印呼連身裙佐以黑色網紗、融合奇異元素的珠飾口袋西裝套裝，以及看似簡約的卡其風衣，轉過身卻是復古韻味的印花絲巾拼接而成，整體大走奇幻前衛風格，處處都是驚喜。

▲H&M X TOGA 。（圖／品牌提供）

▲「TOGA ARCHIVES X H&M」設計鞋款。（圖／品牌提供）

雖然現在已知的單品不多，不過已能鎖定拼接風衣絕對是必敗單品之一，充分表現了TOGA的慣用手法，雖歸類在男裝，但女生也能嘗試駕馭，此外TOGA最具標誌性的印地安部落銀飾，也被運用於鞋款上，前衛又有記憶點，十分具有收藏價值。「TOGA ARCHIVES X H&M」全系列將於9月2日正式上架。

▲UNIQLO X Maiko Kurogouchi 。（圖／品牌提供）

▲「UNIQLO X Maiko Kurogouchi」居家服內著系列將於6／18日上市。（圖／品牌提供）

日系服飾UNIQLO近期則是首次邀請到日本設計師黑河內真衣子Maiko Kurogouchi，合作推出「UNIQLO X Maiko Kurogouchi」居家服內著系列，帶來包括極簡舒適、強調剪裁設計感的內衣、Bra Top、針織套裝⋯⋯等單品，790元起入手精品級設計，全系列將於6／18日上市。

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關鍵字：

H&M, HM, TOGA, 川久保玲徒弟, 古田泰子, 聯名, TOGA ARCHIVES X H&M

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