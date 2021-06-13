心形珠寶帶正能量　蕭邦滑動鑽石更Q

▲蕭邦Happy Hearts系列珍珠母貝手環（左）130,000元，縞瑪瑙款130,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

台灣疫情緊繃，需要正向能量鼓舞人心，蕭邦（Chopard）經典Happy Hearts系列心形珠寶與腕錶，結合滑動鑽石設計，流露歡樂氣息，正是提振精神的最佳配件，近期推出珍珠母貝、縞瑪瑙、紅色心型造型的手環與項鍊，提供更豐富的選擇。

▲蕭邦Happy Hearts系列紅心項鍊131,000元，手環130,000元。

蕭邦Happy Hearts系列珠寶均由雙心構成，較大的心形鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙或紅色寶石，手環的另一端或項鍊相連的迷你心形，則有單顆滑動鑽石在其中；同系列還有錶徑36毫米精鋼材質以及30毫米18K玫瑰金2款新錶，面盤上均有2顆心形與3顆小鑽，隨著佩戴者的律動而滑動，增添互動樂趣。

▲蕭邦Happy Hearts系列精鋼腕錶（左）228,000元，18K玫瑰金錶234,000元。



心型在Tiffany珠寶系列也處處可見，無論是經典入門款Return to Tiffany系列、鑰匙造型的Tiffany Keys系列，或是設計師Elsa Peretti操刀設計的Open Heart系列，都各有詮釋，可見心形不受流行、時空影響，依然是深受喜愛的符碼。

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart 18K玫瑰金心型項鍊（左）212,000元，Tiffany Keys 18K金心型鑰匙鍊墜26,500元。

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