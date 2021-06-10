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《上流世界》李寶英貴婦行頭揭秘！　PRADA洞洞裝、Chloé包全到齊

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▲李寶英 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

▲李寶英出演的戲劇《我的上流世界》獲得高度關注 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女星李寶英出演的戲劇《我的上流世界》獲得高度關注，除了灑狗血的驚悚劇情，劇中李寶英的貴婦造型更是引發話題，不僅從頭到腳精品加持，穿著 PRADA 洞洞裝、Blumarine豹紋花卉拼接長洋裝，宛如百變服裝秀，讓觀眾看得過癮。

PRADA 2021春夏系列的洞孔裝飾針織上衣

▲李寶英 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

▲李寶英 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

▲李寶英穿著PRADA 2021春夏系列的洞孔裝飾針織上衣 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

42歲南韓女星李寶英因《我的上流世界》再度成為話題人物，她飾演嫁入豪門的女明星徐熙秀，而劇中的貴婦造型更是套套經典，其中穿著PRADA 2021春夏系列的洞孔裝飾針織上衣，以獨特的挖空元素展現體態曲線，李寶英駕馭起來絲毫不費力，以疊穿方式搭配相當耐看。

Chloé Daria咖啡色小型肩背提包

▲李寶英 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

▲李寶英 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

▲李寶英以Chloé Daria小型肩背提包透露角色溫柔婉約的個性 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

在第二集中，李寶英就以Chloé Daria小型肩背提包透露角色溫柔婉約的個性，包款 Daria Bag以老佛爺Karl Lagerfeld所設計的Chloé字樣作為內襯，敞開拉鍊露出襯裡成為包款亮點，李寶英選擇的咖啡色系更能輕鬆搭配整體造型。

BLUMARINE豹紋花卉拼接長洋裝

▲李寶英 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

▲BLUMARINE 。（圖／品牌提供）

▲李寶英以BLUMARINE豹紋花卉拼接長洋裝出鏡 。（圖／翻攝自TVN、品牌提供）

為迎合溫柔婉約的風格，李寶英也以BLUMARINE豹紋花卉拼接長洋裝出鏡，長版的花卉洋裝，結合豹紋拼接襯托出高雅氣息，整件洋裝以輕柔的薄紗展現層次感、刺繡花卉滾邊呈現立體感，完美彰顯女性的優美姿態。

MANOLO BLAHNIK 鑽飾高跟涼鞋

▲李寶英選穿MANOLO BLAHNIK 旗下Skysan鑽石飾釦高跟涼鞋搭配同色系洋裝 。

連腳上單品也絲毫不馬虎，李寶英選穿MANOLO BLAHNIK 旗下Skysan鑽石飾釦高跟涼鞋搭配同色系洋裝，珠寶般的鮮明色彩在行走之餘都閃閃發光，而優雅的裸粉色系也呼應了李寶英的內斂風範。

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關鍵字：

李寶英, 金瑞亨, 韓劇, 我的上流世界, 造型

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