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煮飯沒靈感必看！Ella、田馥甄防疫期間變廚神　釣出小S家常菜單

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編輯／JJ

全民居家防疫期間，明星也不例外，平常工作滿檔在外趴趴走的女星們，回到家後也成為了家庭主婦，天天張羅飯菜。這兩、三個禮拜下來，是不是許多人都已經煮飯煮到沒靈感了呢？近日女星Ella（陳嘉驊）就在IG上分享菜色，還釣出小S公開家常菜單，田馥甄最近也挑戰高難度料理，粉絲都大讚：「太會煮了！」

▲Ella、田馥甄居家料理。（圖／翻攝自IG）

▲Ella示範鹹蛋黃蒸瓜仔肉。（圖／翻攝自IG@him_ella0618）

因近期大把時間都待在家中，Ella已化身全職家庭主婦，每天早午晚班負責餵飽家人的肚子，也正好Ella媽媽在家庭群組發起煮飯競賽，所以Ella一連幾天都分享了超豐富菜色，也給網友們帶來不少煮飯靈感。

Ella近期的焦點主菜首先登場的是鹹蛋黃蒸瓜仔肉，看得網友們食指大動，還釣出小S回應：「我就那4、5道菜：玉米炒蛋或絞肉，絲瓜、空心菜、咖喱飯、鮭魚蒸飯、馬鈴薯燉肉、紅燒豆腐、蒸鱈魚、番茄炒蛋、紅酒燉牛肉⋯⋯，就這幾道。」

▲Ella、田馥甄居家料理。（圖／翻攝自IG）

▲在比賽中落敗的香菇竹筍雞湯，依然是一道方便料理的家常湯品。（圖／翻攝自IG@him_ella0618）

接著幾天還有香菇竹筍雞湯、咖哩叻沙麵、古早味蘿蔔炊飯，看起來也都很成功，其中蘿蔔炊飯的製作過程Ella也有上傳簡易的作法影片供大家參考。

▲Ella、田馥甄居家料理。（圖／翻攝自IG）

▲咖哩叻沙麵、五花肉蘿蔔古早味飯，成品都超成功！（圖／翻攝自IG@him_ella0618）

田馥甄則是因為近日迷上日劇《大豆田永久子與三個前夫》，先是做了壽喜燒肉片，佐胡麻醬秋葵，過幾天又嘗試了費工耗時的日式咖哩，層層步驟超繁雜：「讓洋蔥焦化，炒香炒軟炒爛，濃縮再濃縮，增添咖喱的底蘊；想讓咖喱更多層次，加入了薑泥、蒜泥、番茄泥、蘋果泥；熄火後黑巧克力、蜂蜜、鮮奶油的點綴也沒省略。」搭配半熟蛋、秋葵、玉米筍、蛤蜊湯一起享用，加上富有美感的擺盤，簡直就是定食料理！獲得粉絲們大大讚賞。

▲Ella、田馥甄居家料理。（圖／翻攝自IG）

▲Ella、田馥甄居家料理。（圖／翻攝自IG）

▲田馥甄在看了《大豆田永久子與三個前夫》後大展廚藝。（圖／翻攝自IG@hebe_tien_0330）

關鍵字：

ELLA, HEBE, 田馥甄, 小S, 防疫, 菜單, 煮飯, 居家料理

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