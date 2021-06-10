現賺一倍！IKEA肉丸「外送買一送一」　勝政外帶便當加送豬排

▲IKEA推外送特定單點買一送一。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

全民防疫在家，業者也積極推外送外帶優惠搶業績，IKEA餐廳首度推出外送平台「肉丸買一送一」優惠，之前熱翻天的內湖店獨家鯊鯊包，也讓你外帶吃的到；連鎖日式豬排「勝政」，也加碼針對外帶便當「加送一塊豬排」，根本等同買一餐吃兩餐。

▲IKEA內湖店鯊鯊包也可免下車取貨喔。（圖／翻攝IKEA官方粉絲團）

IKEA宣布即起至6／15，針對外送平台Uber eats推出買一送一優惠，消費者選購「瑞典雞肉丸餐」可享買一送一，15粒原價180元的雞肉丸，現在加碼到30粒僅需180元，目前支援優惠的分店包括內湖、新莊、新店、桃園與台中店，讓網友大喊賺到，此外在4月底開幕的內湖店，獨家熱賣商品鯊鯊包，現在也提供免下車取貨服務。

而在多間百貨駐點的「靜岡-勝政日式豬排」，也因應外帶需求，推出多款便當料理，單價從200元至310元不等，此外從即起至6／14，也祭出天天都是肉之日活動，每一餐盒均可加贈一塊腰內豬排，買三份餐盒再加送一份隱藏版料理「香煎味噌里肌豬排便當」，其百貨分店包括統一時代、天母SOGO、大直美麗華、林口三井outlet、中壢大江店與台中中友店。

▲勝政里肌豬排便當，售價200元。（圖／勝政提供）

▲勝政草蝦腰內豬排便當，售價310元。（圖／勝政提供）

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