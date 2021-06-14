女性也能戴賽車錶耍帥！　TAG Heuer綠面限量款尺寸剛剛好

▲TAG Heuer Carrera綠面限量自動計時腕錶，218,700元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

綠色是近期錶界的流行色，也是邁入夏季的代表色，TAG Heuer（泰格豪雅）向賽車運動致敬的Carrera系列，推出限量500只的綠面自動計時腕錶，深邃的藍綠色調流露優雅運動風格，錶徑39毫米的設計，又是一款女性也能駕馭的帥錶。

▲TAG Heuer泰格豪雅Carrera 綠面限量自動計時腕錶的錶徑39mm，是男女都能駕馭的尺寸。



TAG Heuer泰格豪雅Carrera綠面限量自動計時腕錶，承襲1963年原版外型的重要精髓，配備充滿復古氣息的「玻璃罩」拱形藍寶石水晶玻璃錶鏡，錶面裝飾經典Heuer標誌和Carrera名稱；裝載動力儲存80小的Heuer 02自製機芯，錶背顯露機芯導柱輪和自動盤的「Calibre Heuer 02」和「Swiss Made」鐫刻均飾以藍綠色，呼應面盤主色調。

▲勞力士棕櫚葉圖案面盤的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶，233,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

勞力士（Rolex）今年讓人眼睛為之一亮的綠面錶，則是搭配橄欖綠色棕櫚葉圖案面盤的Oyster Perpetual Datejust 36腕錶蠔式鋼款，充滿熱帶氣息的圖案隨著角度散發迷人光澤，存在感強烈。

►沛納海勸敗時尚型男 綠色夯錶伴環遊世界

►風・Luxury／寶格麗專屬程式訂製陀飛輪錶 寶石、材質任選

