「迷你飲水機」韓網爆紅！玩具拿來裝燒酒　今晚一起乾杯

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@aomn4266、@yangx2_home、recolte.official.ec

韓國最近有一款「迷你飲水機」在網路上爆紅，原本只是設計給小孩的玩具，卻讓大人也深陷它的魅力。它的外型小巧可愛，擺在桌上當裝飾很Q，雖然是迷你版，卻真的可以裝水、倒出水來，愛酒成痴的韓國人就把飲水機拿來裝燒酒，再倒進小酒杯裡，揪好友們一起乾杯。

這款「迷你飲水機」是韓國便利商店販賣的小玩具，外觀就像真正的飲水機，但縮小成適合擺在桌面上的大小，有紅、藍兩種顏色。原本是設計來裝糖果，把附贈的糖果裝進透明水瓶裡，再壓下按鈕就會跑出來，但很多人實驗發現，裝水也真的能倒出來，於是就開發出各式各樣的新玩法。

最近因為疫情影響，只能用視訊方式跟朋友們喝一杯，這時就可以學韓國網友，把燒酒裝進飲水機裡，再倒進shot杯一口乾掉，用這方式喝酒也太有趣。平時如果常常忙一忙就忘了喝水，也可以把「迷你飲水機」擺在書桌上，能當擺飾又有提醒作用。

另外，日本家電recolte則有一款超萌的「小小兵果汁機」，尺寸比一般果汁機小，主打輕便路線，容量跟隨行杯差不多，把水果、冰塊⋯裝入就能打成果汁，打完後把上面的水瓶拿下來，就能隨身攜帶，機器底座是鮮艷的黃、藍配色，還有可愛的小小兵圖案，讓粉絲們看了好心動。

隨著夏季來臨，星巴克也推出第二波季節商品，除了多款優雅馬克杯與冷水杯之外，還有去年在日本爆紅的牛奶盒玻璃杯款，透明的材質看起來清涼感十足，另加碼推出超高雅的琥珀色，加入茶飲還能呈現不同的層次感，實在是美翻天。

▲透明女神玻璃牛奶盒，售價550元；琥珀女神玻璃牛奶盒，售價580元。（圖／星巴克提供）



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