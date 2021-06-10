星巴克再推「全日外送」買一送一　連續14天4款飲品爽賺一倍

▲星巴克針對外送平台，推出限定商品買一送一優惠。（圖／翻攝官方粉絲團、業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

三級防疫餐飲禁止內用，星巴克再針對3間外送平台，推出不同飲品買一送一優惠，以往通常會限定外送優惠時間，這次可是「全日大放送」，無論什麼時候想點外送咖啡都能享優惠，包括咖啡、星冰樂等都在優惠之列；丹堤咖啡則針對端午節當天，也祭出大杯咖啡買一送一。

星巴克從即起至6／22期間，針對3外送平台推出特定優惠，於UberEats購買2杯大杯冰熱、風味一致的特選馥郁那堤咖啡，可享買一送一；於foodpanda購買兩杯「特大杯」冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵咖啡，其中一杯由星巴克招待，另外，於外送平台foodomo購買兩杯大杯規格相同的那堤咖啡或巧克力可可碎片星冰樂，其中一杯免費。

針對到店外帶，星巴克也在6／14前，推出原價購買三杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待，包括車道服務也可享有此優惠，且幾乎全台分店都適用僅機場管制區內門市無提供。

端午連假將至，丹堤咖啡也推出在端午節當日，到店外帶飲品全系列，只要大杯以上規格即享買一送一優惠。其他包括丹堤美饌系列、早午餐系列，單點也全面享有77折；在咖啡豆部分，丹堤咖啡豆及掛耳咖啡系列，則有買二送一優惠。

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