「二手」BTS麥當勞包裝、雞塊炒賣近3萬元！吃完不丟　網驚：有人買？

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ARMY們期待已久的防彈少年團X麥當勞特餐「The BTS Meal」，最近終於在台灣開始販售了！除了以成員們最愛的餐點打造，就連包裝也換上了BTS代表色「紫色」，超可愛的限定包裝令不少粉絲在吃完餐點也捨不得丟掉，甚至在社群平台曬出「被洗乾淨的包裝」，引發不少熱議。

▲粉絲在社群平台曬出被洗乾淨的BTS套餐包裝。（圖 / 翻攝臉書＠Penang My Hometown 我來自檳城）

▲標價台幣2000多元的BTS聯名紙袋。（圖 / 翻攝eBay)

而近期更是有國外民眾，直接將吃完的「二手」The BTS Meal套餐包裝，放上國外線上購物網站eBay販售，就連免費的牛皮紙袋，也被標價到台幣2000多元，甚至出現「雞塊」，令不少網友驚呼：「到底誰會買」、「迷妹錢這麼好賺」?

麥當勞攜手韓國超人氣男團防彈少年團，除了聯名服飾之外，也根據成員們的喜好帶來全新套餐：10塊麥克雞塊、中薯、中杯飲料，另外，還推出了新沾醬甜辣醬（Sweet Chili）和肯瓊醬（Cajun Sauce），新套餐不免俗也迎來全新包裝，以BTS代表色「紫色」作為主視覺，成功吸引不少注目。

▲eBay上的「二手」套餐聯名包裝，有些有雞塊、沾醬，從台幣2萬元到幾百塊不等，應有盡有。（圖 / 翻攝eBay)

不是第一次跨界聯名的麥當勞，卻是最瘋狂的一次，不少國外網友們看中了其中「商機」，將已經吃完的「二手」套餐聯名紙袋、雞塊紙盒、飲料杯，甚至連沾醬以及發票收據，全都放上線上購物平台eBay販售，有的還有「雞塊」，售價金額更是一個比一個驚人，從台幣2萬元到幾百塊不等應有盡有，讓網友們直呼：「真的有人買」、「太瘋狂」、「吃完包裝不丟了，賺一波」。

▲發票收據＋沾醬竟要價台幣500多元。（圖 / 翻攝E Bay)

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