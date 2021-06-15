超節能的除濕機4280元→3680元！輕巧好移動、一眼看出水量更方便

文／C編

台灣的夏天濕氣依然，除濕機不能少，偶爾衣服曬不乾，也可以靠除濕機幫忙。「Her森森」推出「威技1級能 6公升DC變頻節能除濕機 WDH-126A」，原價4280元、特價3680元，小巧的機型非常適合家中任何空間。

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▲威技1級能效6公升DC變頻節能除濕機 WDH-126A，原價4280元、特價3680元，點我購買。



這款6公升DC變頻節能除濕機，能源效率第一級，榮獲節能標章，可以設定濕度，操作簡易，水位視窗顯示則能夠一眼就看出盛裝了多少水量，高質感亮面外觀搭配隱藏式輕巧把手，很方便移動，客廳、臥房、廁所都可以使用。

▲居家空間乾爽，才能舒服地待著。（圖／pexels）



6公升除濕能力、高效率迴轉式的壓縮機，可以長效使用，打造出乾燥舒爽的空間，同時採用R-134a環保冷媒，具連續排水、自動除霜保護、滿水自動停止保護功能，用起來安心節能。

▲下雨天的潮濕感，容易讓人感到不舒服。（圖／pexels）



除濕機電器盒採用難燃塑膠材以及金屬保護殼雙重保護，壓縮機保固5年，全機保固3年，符合歐盟RoHS環保材料標準，DC直流馬達節能省電第一位，且為台灣製造，安全性更有保障。

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▲威技 1級能效 6公升DC變頻節能除濕機 WDH-126A，原價4280元、特價3680元，點我購買。



「Her森森」推出「威技 1級能效6公升DC變頻節能除濕機 WDH-126A」，原價4280元、特價3680元，簡約白色的設計，放在家裡也是一道絕美的風景，趁特價趕快入手，可以直接送貨到家，非常方便又划算。