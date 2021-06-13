日本熱議「灰色筆記本」藏玄機！　用2顏色書寫效果超乎想像

▲日本爆紅「灰色筆記本」用黑、白色書寫，效果十分清晰 。（圖／翻攝自KOKUYO）



編輯／Ann

看膩了平凡無奇的筆記本，日本爆紅一款「灰色筆記本」能滿足不少人好奇心，來自文具品牌 KOKUYO 之作，顛覆過往筆記本白色紙張的樣貌，而是以灰色紙張與方格組成，讓人好奇到底應該用什麼筆書寫？不過效果出乎意料，竟然十分清晰。

▲「灰色筆記本」以灰色紙張構成大玩視覺效果 。（圖／翻攝自KOKUYO）

日本文具品牌KOKUYO推出的灰色筆記本，公開後火速銷售一空，其實早在2018年品牌就發佈過設計理念，以顛覆一般筆記本的書寫形式為靈感，因常人閱讀時，深色與淺色無法同時閱讀，而灰色筆記本以一種「視覺邊界」效果打造，連紙張與方格都是灰色構成，利於繪製與辨別圖像。

▲灰色筆記本尺寸也依照電腦螢幕比例打造。（圖／翻攝自KOKUYO）

不過少了白紙黑字，大家會好奇，到底應該用什麼筆來書寫灰色筆記本？其實黑色和白色最為適合，因為利用了黑白灰的明暗度轉換，使用者閱讀時，視覺先自動注意到同種色系，緊接著聚焦到另一種顏色，能夠有效過濾且分類重要訊息，避免不必要的色彩干擾。

不光如此，筆記本的尺寸也暗藏玄機，該款以A5大小，並使用了電腦螢幕常用的16:10比例，因此與電腦放在一起非常方便使用。

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