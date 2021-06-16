fb ig video ETtoday search mobile

護目鏡、面罩269元起！外出上班、採買時必備的防疫神器

>

文／C編

疫情三級警戒尚未解除，盡量宅在家，但很多人有上班或是採買的需求，免不得需要外出，除了絕對要戴好口罩，「Her森森」推出更多一層保護的防疫用品，包括護目鏡、護目面罩，可以避免眼部、臉部接觸到病菌，絕對是防疫期間外出必備。

▼▼點我搶購▼▼

▲護目鏡。（圖／Her森森） 

▲眼睛防疫聖品，特價269元起。點我購買。

防疫期間外出必須更小心，除了口罩，最好加上護目鏡、護目面罩等配備，才能更安心，雙手需要拿取物品、扶把手、推推車等，因此絕對不要觸碰眼睛、嘴部等，避免病菌入侵。

 ▲護目鏡。（圖／Her森森）

▲出門一定要戴口罩。（圖／pexels）

「Her森森」推出護目鏡、護目面罩等等單品，特價269元起，絕對是現在最需要的小物，外出買菜、補貨或是上班工作，帶上保護自己的健康，同時也是保護別人，避免近距離接觸。

 ▲護目鏡。（圖／Her森森）

▲口罩戴出門，保護自己也保護別人。（圖／pexels）

為什麼需要護目面罩，因為通常出門都會戴口罩，眼睛以下已經被保護到，可是眼睛部分也是細菌很容易入侵的部位，所以建議最好購買護目鏡加強保護，除了可以提醒自己不要觸摸眼睛之外，也可以做到與外界的隔閡防護。

▼▼點我搶購▼▼

▲護目鏡。（圖／Her森森） 

▲眼睛防疫聖品，特價269元起。點我購買。

「Her森森」推出「眼睛防疫聖品」絕對是需要外出的你必備，特價269元起，花少少的錢有更多保護，快幫家人一起下單，不但保護家人的健康，還可以同時湊免運，划算又實際。

關鍵字：

護目鏡, 護目面罩, 防疫, Her森森, Her

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

5招定妝大法用起來！包準戴口罩也不會脫妝

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

只要兩個步驟！超簡單製作出「人魚公主捲髮」約會、上班都好美

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

此生必收「五花肉打亮」#PinkGlow！玫瑰金珠光美到讓人睜不開眼

根本就是「人間無花果」！超美的唇釉色，還印有莎莉圖案太可愛 賣翻的洗髮餅又有了！洗完不會有油頭味　宅在家也可以買爆 網揭「5星座」你惹不起！　天蠍才第3、冠軍讓人跌破眼鏡 找出「厭世」來源！韓網瘋傳超準心理測驗　快選一隻「被困住的動物」 必娶「勤儉持家星座女」Top 3 ！　摩羯零物慾、第一名果然是她 歐陽娜娜生圖曝光「手臂修很大」　網罕見不毒舌：現場更可愛！ 凱特王子妃拎打折包　不到5,000元立刻被搶光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面