護目鏡、面罩269元起！外出上班、採買時必備的防疫神器

文／C編

疫情三級警戒尚未解除，盡量宅在家，但很多人有上班或是採買的需求，免不得需要外出，除了絕對要戴好口罩，「Her森森」推出更多一層保護的防疫用品，包括護目鏡、護目面罩，可以避免眼部、臉部接觸到病菌，絕對是防疫期間外出必備。

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防疫期間外出必須更小心，除了口罩，最好加上護目鏡、護目面罩等配備，才能更安心，雙手需要拿取物品、扶把手、推推車等，因此絕對不要觸碰眼睛、嘴部等，避免病菌入侵。

▲出門一定要戴口罩。（圖／pexels）



「Her森森」推出護目鏡、護目面罩等等單品，特價269元起，絕對是現在最需要的小物，外出買菜、補貨或是上班工作，帶上保護自己的健康，同時也是保護別人，避免近距離接觸。

▲口罩戴出門，保護自己也保護別人。（圖／pexels）



為什麼需要護目面罩，因為通常出門都會戴口罩，眼睛以下已經被保護到，可是眼睛部分也是細菌很容易入侵的部位，所以建議最好購買護目鏡加強保護，除了可以提醒自己不要觸摸眼睛之外，也可以做到與外界的隔閡防護。

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