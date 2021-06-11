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藤原浩 x sacai x Nike「質感灰」實鞋曝光！他親上腳離販售不遠了

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據傳將於未來兩個月登場的 2021 鞋王候選人之一的 fragment design x sacai x Nike LD Waffle，在上週於網路上釋出了帶有招牌海軍藍色調實鞋圖照與發售雙數情報後。本週隨著時序進入六月份，先前登場的另一款「質感灰」配色，終於也在今日曝光了更多諜照圖，不免讓人猜測這重磅三方系列，應該確定會在下半年來搶走大家的荷包了。

今日網路上釋出照片，可以讓我們看到 fragment design x sacai x Nike LD Waffle “Grey/White” 的更多細節，從白色中底旁的文字來看，此版本應該為流出的 Sample，鞋面採用 sacai x Nike LD Waffle 經典的麂皮搭配網布結構，而雙層鞋舌部分則改為 fragment design 招牌的閃電標誌與 Nike Logo，在質感十足的灰色調襯托下，更顯層次氛圍。

▲fragment design x sacai x Nike LD Waffle質感灰配色曝光。（圖／sneakerbardetroit）

fragment design x sacai x Nike LD Waffle “Grey/White” 有望於 2021 年夏季正式登場，原價為 ＄160 元美金，請有興趣的朋友務必鎖定 COOL 為您帶來的第一手報導。

稍早藤原浩本人也於個人社群上曝光了 fragment design x sacai x Nike LD Waffle “Grey/White” 實著照，看來應該真的離販售不遠了～

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※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

COOL-STYLE, Nike, 藤原浩

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