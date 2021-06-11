很多人都不知道的體香膏2大使用秘訣！　出門前才擦止汗效果差

▲夏季必備的爽身制汗產品，有2個使用秘訣常被忽略。（圖／翻攝IG@2m_ariel、@malinandgoetz）

記者張毓容／綜合報導

炎熱的夏季來臨，除了高溫使人煩躁，因流汗產生的黏膩感和異味也會讓人心情變得「阿雜」，因此可幫助維持清新氣味的爽身制汗產品，就是許多人夏季必備的隨身小物。但這類爽身產品可不是想到時隨便塗塗就好，以下2個使用小秘訣能讓體香膏、爽身劑的效用發揮到最好，快來看看你用對了嗎？

＃最佳使用時機



止汗體香產品最好的關鍵使用時刻是在沐浴後、「肌膚乾燥」時塗上，能有效幫助長時間維持舒爽。最好避免準備出門前才匆忙補擦，以免驟熱冒汗後，汗液沖淡了還未作用的成份。

＃運用疊香讓香氣更持久



想讓體香膏的香氣持續時間拉長，可搭配同類型香氣的清潔、身體保養品或香水來疊擦使用，就能讓整體香氣展現得更好更持久。像是如果想營造草本療癒感的香氣，可用柑橘調的身體潔膚露搭配草本清新味道的體香膏，依個人需求可再用相近香調的身體乳來搭配。

▲(MALIN+GOETZ) 植萃體香膏，73g，NT$780。



受到許多時尚人士、名媛喜愛的紐約潮流保養品牌(MALIN+GOETZ)，其明星產品「尤加利天然體香膏」熱賣超過10年，今年夏天全新「植萃體香膏」，以葛根粉作為汗水、油脂的天然吸收劑，減少汗水、杜絕異味滋生，更添加金縷梅萃取，幫助減少皮脂與汗水分泌與抑菌，而抗氧力絕佳的椰子油則可防禦因細菌氧化、分解後的體味。使用天然萃取配方，不添加鋁鹽、酒精、paraben等有害成分，成分溫和連敏感肌也適用。

▲妮維雅 純萃保養淨味爽身露，75ml，NT$159。



妮維雅今年新推出高達95%天然萃取、100%純植配方的「純萃保養天然有機系列」，其中純萃保養淨味爽身露共推出「天然有機蘆薈」及「天然有機綠茶」兩種香氣，有效去除異味，舒緩並恢復肌膚彈性，可24小時抑味爽身，更有如香水般多層次的清新香氣。

▲Grown Alchemist 冰洲苔體香滾珠，50ml，NT$800。



運用萃取自冰洲苔的天然成份對抗由細菌引發的異味，還能舒緩因發炎引起的不適感，更添加天然矽藻土達到良好的吸汗功效，使肌膚長時間維持清新乾爽。

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