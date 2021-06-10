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黛妃熱愛的GUCCI「竹節提把」手袋復刻回歸　免費刻字服務有夠燒

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記者王則絲／台北報導

在取消以季度命名的大秀後，GUCCI的每一場線上樂章大秀都更令人印象深刻，去年底的《Ouverture無盡序曲》中，GUCCI首次亮相全新「Diana」系列手袋，終於將在7月6日上市。Diana系列手袋採用搶眼的「竹節」手提把，是延續自館藏中曾受英國黛安娜王妃喜愛的包型，而更值得一提的是，現在還可免費提供個人化刻字服務！

▲GUCCI Diana系列手袋。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Diana復刻推出，將在7月6日上市。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

「GUCCI Diana」系列手袋包型源自於1991年歷史館藏作品，經過再度改造調整而成，這款包型當初可是英國黛安娜王妃的愛包呢。而本系列的亮點設計——「竹節手提把」，同樣是來自靈魂元素，起源自二戰時期因物資短缺，而用竹節來取代部分零件，同時結合皮革工藝與竹節燒製技術，結果形成了獨樹一格的特色，品牌最早則是在1947年時開始使用這樣的竹節設計。

▲GUCCI Diana系列手袋。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Diana系列手袋。（圖／品牌提供）

▲全新復刻推出的「Diana」系列先前於《Ouverture無盡序曲》中亮相。（圖／品牌提供）

全新復刻推出的「Diana」系列，不只在輪廓上更為俐落硬挺，還將原本為防止竹節因熱脹冷縮變形而隨包款附送的皮革綁帶，變成包身上不可或缺的元素，在螢光色系的皮革綁帶上以金色呈現草寫GUCCI字樣，並於包面上飾以招牌雙G Logo，共推出中型、小型、迷你三種尺寸，並首先帶來六種色調。

▲GUCCI Diana系列手袋。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Diana系列手袋。（圖／品牌提供）

▲「Diana」系列首先帶來三種尺寸與六種顏色選擇。（圖／品牌提供）

不光如此，全新Diana手袋還免費提供個人化刻字服務，可於竹節皮革綁帶內側刻印8個英文字母、數字或是星星圖案，更具專屬意味與收藏價值。

類似這樣輪廓方正的公事包包型，近期還有PRADA的Galleria手袋，同樣是經典不敗的款式，自2007年誕生至今已十多年，以米蘭艾曼紐二世迴廊旗艦店命名，俐落直線型輪廓搭配圓弧提把，包身共由83個零件組成，挑戰精密手工藝技術，採用代表性Saffiano皮革加上斜紋熱壓打造而成，加上標誌三角LOGO，雋永風格歷久彌新，最近在IG上洗版一片，強勢攻佔大家的版面。

▲YSL腋下包、PRADA Galleria包 。（圖／品牌提供）

▲近期PRADA「Galleria」系列手袋暴風式洗版女星IG。（圖／翻攝自惠利、華莎IG）

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關鍵字：

GUCCI, Diana, 黛安娜王妃, 復刻, 竹節手提把, 竹節, 刻字, 個人化

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