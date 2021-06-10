孫芸芸亮PRADA新包　400萬勞力士湊熱鬧搶鏡

▲孫芸芸秀PRADA熱騰騰的黑色Galleria經典包，88,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸近日防疫在家，不時與粉絲分享她創作的YUN YUN SUN首飾新品，並配上多個象徵好運的標語項鍊，希望藉由飾品穿搭傳遞正能量，雖然宅在家，她的精品新鮮貨仍沒少，亮出PRADA重新回歸的Galleria經典包，手腕上要價超過400萬元的勞力士（Rolex）也跟著搶鏡頭。

▲孫芸芸疊戴3個手環與勞力士鑽錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



孫芸芸示範的PRADA黑色Galleria經典包，最早於2007年推出，擁有簡潔俐落的直線型線條，讓人聯想起中世紀流行的框架手提包及藥學風格手提包，但可不是只能與優雅套裝搭配，她穿上休閒感的迷你褲裝露出修長美腿抱著新包，也能成功贏得目光。

▲孫芸芸戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，約4,253,000元。（圖／勞力士提供）



更吸引人是孫芸芸戴著三個手環，疊搭勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，面盤與錶圈鑲滿璀璨美鑽，除了12時星期與3時位置的日期窗外，其他10個時標均由彩虹漸變色藍寶石裝飾，而三格拱形的元首型（President）錶帶，中央排同樣鑲嵌鑽石，相當華麗。

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