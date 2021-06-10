fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸亮PRADA新包　400萬勞力士湊熱鬧搶鏡

>

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸秀PRADA熱騰騰的黑色Galleria經典包，88,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸近日防疫在家，不時與粉絲分享她創作的YUN YUN SUN首飾新品，並配上多個象徵好運的標語項鍊，希望藉由飾品穿搭傳遞正能量，雖然宅在家，她的精品新鮮貨仍沒少，亮出PRADA重新回歸的Galleria經典包，手腕上要價超過400萬元的勞力士（Rolex）也跟著搶鏡頭。

▲▼ 孫芸芸 。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸疊戴3個手環與勞力士鑽錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）
 

孫芸芸示範的PRADA黑色Galleria經典包，最早於2007年推出，擁有簡潔俐落的直線型線條，讓人聯想起中世紀流行的框架手提包及藥學風格手提包，但可不是只能與優雅套裝搭配，她穿上休閒感的迷你褲裝露出修長美腿抱著新包，也能成功贏得目光。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

 

▲孫芸芸戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，約4,253,000元。（圖／勞力士提供）


更吸引人是孫芸芸戴著三個手環，疊搭勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，面盤與錶圈鑲滿璀璨美鑽，除了12時星期與3時位置的日期窗外，其他10個時標均由彩虹漸變色藍寶石裝飾，而三格拱形的元首型（President）錶帶，中央排同樣鑲嵌鑽石，相當華麗。

►孫芸芸曬海邊辣照大露身材　想念黝黑膚色回不去

►開箱孫芸芸腳上的「毛毛拖」！Ｑ到直接穿出門　Tiffany用「室內鞋炫腿
 

關鍵字：

孫芸芸, PRADA, Rolex, 勞力士

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

【持續更新】疫情升級　全台82間百貨營業時間調整一次看

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

孫芸芸曬腳鍊粉絲卻被她的「毛毛拖」燒到

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

凱特穿H&M打疫苗好纖瘦　威廉王子大肌肉讓網友臉紅

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

Manolo Blahnik公開私藏食譜！番茄牛肉、燉菜好美味

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

蕭敬騰腳踩Dior拖鞋調吉他　宅男連眼罩都是精品

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

精品口罩特蒐！粉嫩LV太夢幻、FENDI加長緞帶超美

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

ET Fashion

推薦閱讀

「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言

「最辣小三」狂曬S曲線慶生　單手抱兒挨罵關留言

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

徐若瑄「事業線」與「川」字腹肌齊發　搭Tiffany珠寶又酷又辣

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

冒險小說隔了百年仍很夯　萬寶龍、「錶王」都受啟發

超模KK馬甲裝火辣指數爆表　車內集乳傲秀「媽媽人生」 「悲傷王妃」剃髮耍叛逆被疑婚姻不幸福　二張照打臉唱衰者 愛馬仕這只錶紅了30年　美鑽船錨圖案洩設計靈感 女星超怕的寬鬆禮服范冰冰偏要穿　拉下衣露香肩當紅毯女王 凱特最愛的小白鞋是這兩雙　不用2,000元和王子妃穿同款 游泳、跑步一只錶搞定　TAG Heuer智能錶水陸升級 辛芷蕾高級美駕馭百萬鑽錶　網讚「萬寶龍選對人了」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面