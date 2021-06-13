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「肥肥柴犬」磁鐵萌哭！滿溢嘴邊肉、圓胖屁股卡在冰箱上太逗趣

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編輯／Emily　圖／翻攝自amazon.co.jp、gashapon.jp

柴犬呆萌的長相惹人憐愛，如果發福變胖萌度更升級，中國插畫家西風八爪創作的「阿柴枸杞」，就以肥肥模樣圈粉無數，還推出各種周邊。這次推出的「阿柴枸杞磁鐵」，把牠的胖胖身軀分成兩截，一半是肉肉臉、一半是肥肥屁股，貼在冰箱上會有一種柴柴胖到卡住的錯覺，實在是太萌啦！

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

「阿柴枸杞磁鐵」系列展現出肥肥柴柴的各種萌樣，每一隻都有圓滾滾的身軀和胖到溢出來的臉頰肉，配上短小四肢真的Q度破表。總共推出六種款式，有開心大笑的「笑mimi」、趴著睡覺的「枸piapia」、舉腳抓癢的「翹jojo」和臉超圓的「撅PP」，每一隻動作都逗趣可愛，臉上有吻痕的「花心柴」和塗上金漆的「招柴進寶」則是隱藏版，其中金柴柴最稀有。

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

「阿柴枸杞磁鐵」系列擺著不拆開，就是個立體公仔，但其實柴柴的身體被分成兩截，前半段是頭部和前腳，後半段是後腳和屁股，柴柴的頭尾分離，拆開來貼在冰箱、白板上，看起來就好像牠想從細小的洞裡鑽出來一樣，把肥嘟嘟嘴邊肉全部擠出來，圓圓屁股也胖到卡住。

喜歡動物公仔的話，也可以看看日本GASHAPON公司的動物扭蛋，其中一款新作以瀕臨危機的動物為主題，做出他們攀附在懸崖邊的模樣，營造滿滿的絕望感，看胖胖的熊貓、河馬抬著腿，硬要往上爬的動作也太搞笑，熊貓手裡還緊緊抓著草，另外還有金絲猴、喜馬拉雅小貓熊以及鯨頭鸛三款。

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

▲胖胖柴柴。（圖／翻攝自amazon.jp）

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關鍵字：

動物, 公仔, 磁鐵, 柴犬, 阿柴枸杞,

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