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Lisa擦上「中藥色唇彩」火辣又性感　狂吸2.2萬人次按讚

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記者李薇／綜合報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa擁有混血感，精緻的五官加上性感的身材，只要穿在身上的單品，往往一下就被秒殺，最近她為彩妝品牌M.A.C拍攝全新的畫報，只見她擦上性感的「中藥色」唇彩，一秒變性感辣妹，讓網友都驚呼「太美了！」

 ▲Lisa,BLACKPINK,Rosé,彩妝,M.A.C,YSL,。（圖／IG）

▲Lisa擦上中藥色唇彩。（圖／maccosmeticskorea IG）

這次Lisa為M.A.C拍攝的全新畫報，一共拍攝兩款，一張畫上超美的「中藥色」唇彩，立刻變身性感火辣的風格，立刻吸引2.2萬人按讚，敲碗使用的唇色，就是之前很火紅的霧面時尚專業唇膏#Marrakesh mere，也被暱稱為子彈唇膏的單品。

▲Lisa,BLACKPINK,Rosé,彩妝,M.A.C,YSL,。（圖／IG） 

▲桃粉色看起來相當韓系。（圖／maccosmeticskorea IG）

另一張則是換上少女的風格，一抹桃粉色眼影，搭配桃粉色的唇彩，展現出小女孩的少女心，同樣也吸近5000人按讚，雖然沒有破萬，但這張畫報同樣好看迷人，使用的唇彩則是色誘翹唇釉#Elegance is Learned，性感的桃粉色讓人一抹就超韓系。

 ▲Lisa,BLACKPINK,Rosé,彩妝,M.A.C,YSL,。（圖／IG）

▲Rosé則是以自然裸粉色搭配貓眼妝。（圖／roses_are_rosie IG）

同團的姐妹Rosé在之前也曾經為YSL拍攝一系列畫報，同樣展現出小女人的性感氛圍，帶著迷惑且搶眼的甜辣造型，可愛吸睛度十足，而她唇上甜嫩寶寶裸粉色，更是被一票網友追問，揭曉為YSL時尚印記絲絨唇露#16裸色記號！上嘴瞬間為水潤質地，抿嘴後慢慢變為霧光的自然裸粉色調，既慵懶性感卻又極度女人顯氣質。

▲Lisa,BLACKPINK,Rosé,彩妝,M.A.C,YSL,。（圖／IG） 

▲性感程度破表。（圖／roses_are_rosie IG）

不只是唇色令人吸睛，獨特氣質的貓眼妝更是展現出絕美電眼的秘訣，採用的是YSL訂製奢華皮革彩妝盤，外盒飾有經典的YSL馬特拉斯V型凸紋皮革、鑲嵌著CASSANDRE LOGO的眼彩盤，運用深色眼影做出貓眼輪廓提升深邃感，大地棕於下眼瞼勾勒出迷濛眼神。

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關鍵字：

中藥色唇彩, Lisa, BLACKPINK, Rosé, 彩妝, M.A.C, YSL

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