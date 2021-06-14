就像吃完麻辣鍋後的紅腫嘴唇！南韓「麻辣唇釉」顏色有夠狂

文／Squid

大家都知道南韓人很愛吃辣，幾乎什麼食材都要加點辣，無辣不歡，最近就有品牌推出「麻辣唇釉」，按照辣度來區分唇釉的顏色，而且超持妝，只要一點點就可以呈現出明顯的顏色，而且嘴巴真的就像是吃完辣一樣的紅通通，非常有趣。

▲麻辣唇釉顏色都是紅色。（圖／ara_spring IG）



這款「麻辣唇釉」色彩從橘色到紅色，就像是辣度表一樣，吃了小辣的單品通常呈現出來的嘴唇只會染上一點點紅，吃了大辣的麻辣鍋，則是紅通通的色澤，塗抹到嘴上就像是吃了麻辣鍋一樣，顏色超級像，但它本身並不會辣，塗抹起來可以安心。

▲擦起來真的很像吃完麻辣鍋的色調。（圖／ara_spring IG）



不只是麻辣唇釉非常特別，日本很紅的酵素洗顏最近更是推出「黑色版本」，據說裡面新添加了活性碳的成分，針對皮脂分泌過多的肌膚，可以達到很好的除油效果，只要使用起來就不會有油垢感，非常適合夏天使用。

▲黑色的酵素洗顏粉裡面添加活性碳。（圖／suisai_jp IG）



當然因為裡面增加了活性碳的成分，倒出來的洗顏粉也是灰黑色的款式，跟之前的白色完全不同，去污力也變得更強了，適合夏天不喜歡油膩感的人使用，尤其是油脂分泌較多的男性，更適合使用這款單品。

▲酵素洗顏粉潔淨力超強。（圖／IG）

