爆紅高顏值「內衣褲洗衣機」成女孩救贖　網實測：真的解放雙手

編輯／JJ 圖／翻攝自小紅書

身上換穿的衣物可以累積幾天後再一次洗不是問題，但是內衣褲等貼身衣物，最好都是當天換洗才不易滋生細菌，女孩們大概都能懂每天手洗內褲的麻煩之處，近期小紅書上就有一台「內衣褲洗衣機」討論度非常高，輕巧迷你尺寸外觀又簡約質感，一鍵就能快速清洗貼身衣物，省去手洗的勞累，經網友實測也驚艷表示：「真的解放雙手。」

洗衣服時將內褲、內衣與襪子分開洗，能防止細菌交叉污染，且貼身衣物若不天天洗，累積到一定的量才洗的話，細菌就容易深入纖維，很難真正清洗乾淨。雖然天天手洗內衣褲可能只花不到五分鐘，但有時候累到連澡都不想洗了，想到還得洗內褲，著實令人感到折磨。

因此就有一種「內衣褲洗衣機」出現來解決大家的困擾，相當於迷你版洗衣機的概念，同樣需要接上水管使用，可以選擇放在洗衣機附近、或洗手台附近較方便。

這台「內衣褲洗衣機」體積大小約和家庭號洗衣精差不多大，內部裝載可拆卸的矽膠內袋，女生內褲同時可洗3、4條，男生四角褲大約可放兩條，無鋼圈內衣、襪子、毛巾⋯⋯等小型衣物也都能放入清潔，矽膠內袋有分為許多顏色，可輕易區分用途，或依顏色區分衣物的主人，能避免細菌交叉傳染，更加乾淨衛生。

機器操作也十分簡單，總共分為三種模式，「溫水速洗」適用於一般流汗髒污，「常溫淨洗」則是可清潔輕微血漬和分泌物，「高溫煮洗」顧名思義就是強調殺菌功能，清潔效果相當足夠。