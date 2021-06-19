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晚上不吃5種地雷食物　你會睡得更好

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▲睡眠,睡覺,床單,床。（圖／unsplash）

▲想一覺到天亮，最好留心這5種食物。（圖／unsplash）

編輯／借借

無可否認睡眠這個過程，在人生中是非常重要的，睡覺是身體在修復自我的過程，如果無法睡好，對於皮膚外貌、精神狀態等都有影響，然而影響睡眠的因素也相當廣泛，若你長期被睡眠不足所困擾，睡眠專家們建議最好戒除下列5種食物，不妨給自己機會試一試。

▲▼ 熬夜、加班、睡眠不足。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲有時因為加班導致晚餐晚食，此時反而要注意睡前食物的選擇。（圖／pakutaso）

咖啡因
戒除咖啡對某些人來說或許是一件艱難的任務，但確實咖啡因會影響睡眠，它會阻擋體內讓我們睡著的化學物質，可能長達6小時，影響你的睡眠時間，有專家建議實施「咖啡因宵禁」，試著在中午以前喝完今日的所有咖啡，且1天不超過2杯，此外不僅咖啡，許多茶內也有含咖啡因，有時甚至比咖啡還高，需要留心。

▲▼咖啡,熱咖啡,咖啡因。（圖／翻攝PEXELS）

▲最好在中午前就攝取完整天的咖啡因。（圖／unsplash）


很多人喜歡吃辣，尤其在冬天，但事實上辣椒素可能會影響睡眠，並且讓你體溫升高，其實會導致睡得不舒服，如果你有很嚴重的睡眠問題，應該戒除辣的食物。

▲▼辣椒,醬料,重口味,重鹹,用餐,雞翅,加辣。（圖／翻攝自pixabay）

▲辣會升高體溫。（圖／pixabay）

糖分
在睡前來份誘人的甜點感覺很不錯，但你有注意到一些能量飲料往往都非常甜嗎？因為糖正是開啟大腦精神的開關，一旦在睡前攝入糖分，大腦只會越來越興奮，然後活力滿載，延後你的睡覺時間，若真的很容易在睡前肚子餓，請以低糖的香蕉或無糖穀片飽肚。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲甜食會讓大腦興奮。（圖／pixabay）

紅肉
基本上紅肉比其他肉類要更難消化，若吃完晚餐在4小時之內就要上床睡覺，建議不要用紅肉填飽你的胃，因為這會導致消化系統還在運作，影響你的寶貴睡眠。若你工作相當忙碌，晚餐已經等於宵夜時間，建議以青菜為主的輕食，會是比較好的選擇。

▲▼冷凍肉,冷藏肉,肉品,牛排,肉排。（圖／翻攝自pixabay）

▲紅肉的消化比其他肉品更慢。（圖／pixabay）

酒精
酒清的一個特色是會讓你放鬆，這確實是在睡前容易選擇飲用的好藉口，但它其實會讓你的深層睡眠其受到干擾，導致你無法真正熟睡，醒來之後，你會跟未上床前一樣疲憊，只是心理覺得你「好像睡了一場覺」，若真的想喝酒，請利用睡前2小時「飲用完畢」。

▲喝酒,聚餐,慶祝,調酒,飲料,果汁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲建議在睡前2小時就不要再喝酒了。（圖／pixabay）

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關鍵字：

睡眠, 失眠, 健康, 居家, 睡覺, 疲倦, 增進睡眠, 睡眠品質

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