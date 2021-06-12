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LIFE・經典／日清杯麵「貓咪耳蓋」萌翻天　可愛還能讓世界更好

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▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日本日清官網、官方推特）

▲日清杯麵宣布將換設計，變的更環保。（圖／翻攝日本日清官網、官方推特，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

日本知名泡麵大廠日清，一向以靈活與有趣的創意，讓大家耳目一新，近期他們更對外宣布，在即將邁入成立50年的時刻，旗下最受歡迎的杯麵產品將有新設計，杯蓋會出現像是W的雙耳，取代杯底的透明膠帶，此舉不但可減少33頓的塑膠垃圾，還能再掀開杯蓋後創造另一個驚喜。

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日本日清官網、官方推特）

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日本日清官網、官方推特）

疫情期間許多人更能深深覺得，整個世界是地球村的概念，因為沒有一個地方能將災難置身事外，環境保護也是一樣，流動的空氣、水資源等是無法以國界劃分的，眾多的污染、無法分解的垃圾，到最後是由每一個人與後代子孫一起承擔。

從2019年的9月份，日清泡麵啟動了「Cup Noodle DO IT NOW！」的方案，其主旨在於「立即著手」進行針對防災、健康、社會、食品安全和保障以及工作環境等類別，所擁有的困境與思考解決方法，以及思考能為人類與地球的未來做些什麼。

近年塑膠引起的環境污染問題備受關注，日清也在思考如何針讓杯麵更加環保，在公司邁入50週年之時，終於對外發表其杯麵的雙耳蓋設計，有吃過日清杯麵的消費者，應該知道杯底有一個透明膠條，其用途在於能確保再加入熱水後封上杯蓋，把麵煮熟，而該膠條將在今年6月走入歷史，因為雙耳蓋的設計也能達到同樣的效果。

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日本日清官網、官方推特）

只是這樣一個小小的改變，就可以在一年減少33公噸的塑膠垃圾，然而日清給的驚喜不只如此，在先開杯蓋後，還會看到一個超可愛的貓咪臉，像一起跟食用者分食杯麵一般，萌萌的表情充滿療癒感，相信多數人會因為這樣會心一笑，幸福感也油然而生。

▲日清杯麵新設計。（圖／翻攝日本日清官網、官方推特）

其實這款貓臉杯蓋的概念，是從2020年「貓の日」的品牌發想中誕生，當時是針對開節日推出的特別商品，然而兼顧減塑優點的設計，也成為集團減塑行動的一部分，這圖案不僅僅讓人更開心，且是真的讓世界變得更好了呢。

關鍵字：

LIFE, 經典, 產品設計, 日清

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