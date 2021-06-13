宅在家太難168？營養師大推「1410輕斷食」　掌握4秘訣效果更好

▲長時間宅在家，不少人都感到體重管理變得更難。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來吹起一股植物奶風潮，像是燕麥奶、杏仁奶等植物奶深受素食主義者或環保人士喜愛，在賣場、咖啡廳推出都熱賣到缺貨，但知名營養師高敏敏就提醒，植物奶並不能取代牛奶，牛奶的鈣質高出常見植物奶至少6倍以上，且動物奶中的蛋白質更容易被人體吸收利用。

高敏敏表示，「1410斷食法」就是將一天24小時分成14小時斷食時間＋10小時進食時間，舉例來說，如果早上10點吃早餐，到晚上8點後才不能進食；若起床後第一餐在中午12點才吃吃，則晚上10點後才不能進食。進食時間比168來得長一點，對於剛開始執行輕斷食法的人來說更好接受。

她也進一步解釋，進食時，胰島素分泌上升，身體處於儲存能量模式；而斷食時，胰島素下降、升糖素作用上升，身體進入分解模式，燃燒熱量及脂肪，執行輕斷食法能讓平常一直吃的習慣能有休息間，不再增加腸胃負擔，空腹的時間增長，更有利脂肪燃燒。

不論是選擇168或1410斷食法，這種間歇性斷食的主要目的是改善現代人常吃宵夜、三餐不定時、晚餐太晚吃、熱量過剩卻營養不均等飲食問題，所以在執行時，除了留意進食時間，飲食上也要注意以下4個原則。

1.維持均衡健康飲食



高敏敏提醒，進食時不要亂吃，選擇對的食物很重要！盡量拒絕高糖、高油、加工食品，選擇蒸煮滷烤的天然食物，像是吃便當的話，選擇滷雞腿便當就比炸排骨便當好。

2.吃到7分飽就好



用餐時吃到7、8分飽就好，不要暴食狂吃，會徒增身體負擔，也不容易瘦。

3.多喝水



多喝水可幫助代謝，有時候「覺得餓了」其實可能是你口渴了，因此喝水也能避免錯判飢餓感。很多食物裡也含有水分，也可以一起算在每日飲水量裡。

4.每個人適合時間不同



每個人的作息時間不同，適合的進食和斷食時間也不盡相同，找出最適合自己、執行起來不困難的時間段，更能幫助堅持下去。



高敏敏更補充說明，斷食時間內，能嚴格執行者，可只喝水不進食，但若是還在適應的人，也可以選擇吃些低熱量的原型食物，像是無糖豆漿、燙青菜、低脂鮮奶、低GI水果等。她也提醒，實行輕斷食法時，還是要注意營養均衡、多活動、多補充水分，才能達到正確又有效的斷食效果。

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