RICHARD MILLE前進二手市場　開血統證明、享二年保固

▲RICHARD MILLE授權新加坡The Value of Time進行二手錶銷售。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE由於設計大膽前衛、工藝複雜且採限量制，深受收藏家追捧，演藝圈有名的鐘錶愛好者潘瑋柏、林俊傑等都是擁護者，近日品牌宣布想尋找二手腕錶的買家，可透過日本的NX-One、新加坡的The Value of Time、位於美國的Westime以及位於英國倫敦的Ninety的官方授權二手精品店安心購買，當中每一只錶都經過總廠製錶師進行評估、鑑定和維護。

▲The Value of Time提供顧客購買、出售、寄售二手RICHARD MILLE腕錶。



RICHARD MILLE深知二手腕錶市場的關鍵是讓顧客買得安心，因此每一只進入授權二手精品店銷售的錶款，都在總廠經過品質控管，無論是機芯或外觀都保持最佳狀態才會展售，並提供正品證書、保養手冊、全新的錶帶和錶盒，同時享有2年的全球保固服務。

▲Richard Mille RM 74-02腕錶以品牌獨有材質Gold Carbon TPT®金箔碳纖維打造，未定價。



除了有信譽的店家，國際拍賣會也是尋找心儀二手錶的優質管道，包括人氣最高的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、勞力士（Rolex）特殊款式常成為領銜拍品，拍賣會的熱度從日前富藝斯（PHILLIPS）舉辦的「名錶薈萃─香港XII」創下全數拍出的「白手套」佳績，可見一斑。

▲富藝斯於6月初「名錶薈萃─香港XII」拍賣創下全數拍出的「白手套」佳績。（圖／富藝斯提供）

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