疫情焦慮有解！王心恬傳授「夜晚香氛儀式」，讓你一夜好眠

▲利用薰衣草香氛打造舒新的居家空間。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

面臨疫情升溫，現代人生活壓力變大，除了擔心疫情外，經濟的壓力、家庭生活負擔的增加，在不自覺之中精神壓力變大，到了睡眠時間，思緒往往不能靜心安眠加上運動量變少，越來越多人有導致心情憂鬱、失眠以及睡眠品質不佳的狀況。

▲全新系列主打安撫放鬆。

那木瓦香氛推出全新的薰衣草x木蘭系列，集結3款不同薰衣草精油，讓你一次達到鎮定、安撫、放鬆以及舒壓的香氛感受，全產品計有室內擴香、香氛蠟燭以及枕頭香氛噴霧，將空間香氛氣息，延展到居家寢具衣物上使用。

創辦人王心恬分享，由於工作以及喜愛旅遊的關係，經常出外住宿過夜，擔心一日工作下來疲憊的身心會影響睡眠與隔天的精神，非常重視夜裡舒眠入睡的狀態。建議大家可以透過助眠的室內擴香或是事先點上精油蠟燭，將空間中安置上穩定心神的香氛世界。

▲那木瓦 枕頭香氛噴霧，50ml ，1,000元。

更因應大家在家時間變長，更推出枕頭香氛噴霧，非常推薦噴上枕巾織品噴霧與戴眼罩，讓香韻貼近肌膚與透過親近的嗅吸，睡眠時享受放鬆時刻，以香氛擁抱心靈，達到安神助眠的效果。

▲LE LABO 乳香9香氛蠟燭，245g，2,650元。

想要舒緩解壓，LE LABO也推出全新香氛創作「乳香9香氛蠟燭」，旨在為生活空間奉上寧靜平和、靜思新生的力量，正可為現今焦慮的生活中注入一股安定的氛圍；LE LABO乳香9香氛蠟燭和我們的其他蠟燭系列作品一樣，皆採用大豆蠟和純棉燈芯製成，使用時火源穩定並且較不會產生黑煙。

乳香9香氛蠟燭以樹脂及琥珀打造，此款香氣的重點原料為乳香，在古代其價值曾相當於同等重量的黃金，是非常珍貴的原料。

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