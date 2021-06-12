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皮膚科醫師教「正確洗臉5大關鍵」！光第一步就有90%的人都做錯

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▲▼皮膚科醫師教正確洗臉5件事。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確清潔是養好肌膚的第一步。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@04_j.a）

編輯／Amanda

洗臉天天洗，但你的臉真的洗對了嗎？小紅書上就有皮膚科醫師指出，正確清潔是護膚的第一步，但其實很多人的日常洗臉方式都是錯的，甚至高達90%的人第一個步驟就做錯，而這也是有些人明明認真保養，但肌膚依舊不好的原因。快來看看正確洗臉的5大關鍵，你漏了哪個？

1.洗臉第一步要先洗手

光是這一步可能就有非常多人都中了，醫師指出，我們的雙手每天都會接觸到許多的細菌，如果沒先洗手就直接洗臉，這些細菌跑到臉上，會誘發或加重痘痘、閉口粉刺等這類皮膚問題，所以洗臉前記得先把手給洗乾淨。

▲▼皮膚科醫師教正確洗臉5件事。（圖／翻攝ＩＧ）

▲。（圖／翻攝IG@ahc.official）

2.水溫要適宜

很多人喜歡在洗澡的時候順便洗臉，醫師提醒這點絕對要避免！因為大多數人洗澡時的水溫通常都比較高，而常用過高或過低的水溫洗臉都容易導致敏感肌的發生，日常洗臉建議使用35度左右、摸起來溫溫的水溫即可。

3.洗面乳的選擇和使用次數

如果不知道如何挑選適合自己的洗面乳，可直接選擇較溫和的胺基酸洗面乳，若是油性肌，則可根據出油的情況，選擇清潔力稍微強一點的洗面乳。而洗臉的次數，建議乾性、敏弱性肌膚早上用清水洗臉就好，晚上再用洗面乳；油性肌膚則可早晚各用一次洗面乳，就算出油再嚴重，洗面乳一天也盡量別用超過3次。

4.髮際線和臉側也別忽略

髮際線和兩頰臉側的部位也要記得清洗乾淨，很多有痘痘困擾的人，這些部位的痘痘會更加嚴重，一方面是因為本身皮脂腺的分泌更旺盛，另一方面也因為有些人常會忽略這些部位，清潔不到位導致毛孔堵塞，所以洗臉時一定要留意是否都有洗到。

5.洗臉後立刻擦上保養品

洗完臉後，如果沒有任何護膚品覆蓋，肌膚裸露在外會使水分快速散失，導致肌膚出現乾燥缺水、緊繃等不適狀況。洗臉後應盡量在3分鐘內做好保濕動作，幫肌膚留住水分。

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關鍵字：

保養, 清潔, 洗臉, 潔面, 錯誤, NG行為, 誤區, 正確步驟, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生, 秘訣, 建議

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