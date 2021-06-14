經痛起來要人命！營養師曝「5樣食物」生理期少碰為妙

▲生理期飲食除了生冷辛辣，以下5種食物也少碰為妙。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

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不少女生都有經痛的困擾，肚子悶痛到什麼事情都做不了，這種不舒服的感覺，除了個人的體質以外，和吃的東西其實大有關係，營養師指出生理期期間有5樣食物千萬別碰，吃了會更不舒服。

#乳酪類食物

很多人生理期都會來杯溫牛奶，其實像是牛奶、起司、雞蛋等食物，多少都會破壞體內鎂的吸收，導致生理痛，除了坊間流傳的生冷、辛辣類食物，原來乳酪類也藏著陷阱。

#椰子

椰子屬於寒性食物，即便椰子水也不宜飲用，就像是能消除水腫的薏仁，生理期間還是少碰為妙比較好。

#含咖啡因飲料

不少人一天一定喝一杯咖啡，但是咖啡會使得經期本身不穩的情緒，變得更焦躁不安，營養師指出，也有人經期喝咖啡會導致乳房脹痛，記得避開對身心健康都有幫助。

#酸梅湯

夏天來杯酸酸的飲料，身心十分暢快，但營養師提醒像是酸梅的酸性會使得內分泌功能紊亂，有可能或使得經血量變少，或是經血顏色加深。

#汽水

生理期間體內排出大量經血，這時身體更需要補充豐富鐵質，而汽水中多半含有磷酸鹽，這會使得鐵質變得難以吸收，補再多血都不夠。